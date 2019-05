Oroscopo di domani | 23 maggio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 23 MAGGIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 23 maggio 2019:

Oroscopo di domani giovedì 23 maggio 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, ultimamente il lavoro vi sta portando via molte energie, perché ci sono diverse questioni ancora da risolvere.

In generale in questo 23 maggio 2019 siete pessimisti e nervosi: basta poco per farvi scattare.

Cari Toro, la Luna in Capricorno vi spinge ad essere troppo concentrati sul lavoro: avete molto da fare, ma i risultati non mancheranno.

La vostra ambizione darà i suoi frutti. In generale evitate di stancarvi e cercate di riposarvi un po’.

L’oroscopo di domani di TPI

Oroscopo di domani 23 maggio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo di domani vi vede come lavoratori instancabili. Ma per ottenere qualcosa dovrete lottare come non mai.

Avete molta voglia di parlare, ma attenzione a non diventare pesanti vantandovi troppo.

Cari Cancro, tenete a bada la vostra vena critica. Siete troppo polemici con tutti quelli che vi circondano oltre che verso voi stessi.

In amore lottate per recuperare un sentimento se pensate ne valga la pena.

Amici del Leone, il vostro carattere forte vi porta a essere dominatori. Attenzione a non imporvi troppo sugli altri.

Le soddisfazioni sul lavoro, secondo l’oroscopo di domani, non mancheranno.

Oroscopo di domani 23 maggio 2019 | Vergine

Cari Vergine, domani l’oroscopo vi invita a risolvere le questioni lavorative in ballo, soprattutto se ci sono problemi economici.

Molto bene l’amore, sia per chi è già in coppia sia per chi è single ed è in cerca.

Per il vostro segno è una giornata piuttosto sottotono, evitate quindi polemiche e stress inutili.

Sul lavoro avete affrontato una fase delicata, ma ora le cose sembrano migliorare.

Amici dello Scorpione, per il vostro segno l’oroscopo domani prevede grandi cambiamenti in vista.

Prendete del tempo per voi stessi per meditare sul futuro.

Oroscopo di domani 23 maggio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente siete molto presi da tante questioni lavorative ed economiche.

Attenzione però a non sottovalutare troppo il partner e gli affetti più cari.

Amici del Capricorno, finalmente riuscite a risolvere problemi che vi portate dietro da tempo.

Se ci sono errori che avete commesso, ammetteteli e fate autocritica.

Cari Acquario, l’oroscopo domani 23 maggio 2019 vi spinge a confidarvi con una persona di cui vi fidate.

Non temete ad aprirvi: verrete apprezzati per la vostra sensibilità.

Amici dei Pesci, siete molto concentrati sul lavoro, purtroppo però il tempo e i soldi non sono sufficienti.

Giornata incerta in amore, il meglio arriverà nel weekend.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 23 maggio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

