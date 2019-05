Oroscopo Branko 22 maggio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 22 MAGGIO 2019 – Sono tanti gli astrologi che ogni giorno propongono il loro oroscopo, ma uno dei più famosi e affidabili è da sempre Branko. Il suo oroscopo è molto seguito, visto che da anni viene pubblicato da importanti testate come il Messaggero.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Branko di oggi per il mio segno? Amore, lavoro, fortuna? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 maggio 2019.

L’oroscopo completo di oggi 22 maggio 2019

Oroscopo Branko 22 maggio 2019 | Previsioni

Nuove opportunità in particolare sul lavoro per il vostro segno. Il transito di Mercurio vi farà bene, dandovi entusiasmo.

Cogliete al volo nuove occasioni, evitando però scontri con i colleghi.

Amici del Toro, Branko oggi nel suo oroscopo vi vede tra i segni al top in ogni campo. Approfittatene.

Questioni e problemi del passato potrebbero riaffacciarsi: scacciarli non sarà facile.

Oroscopo Branko 22 maggio 2019 | Gemelli

Siete al top sotto ogni punto di vista, grazie a un quadro astrale per la giornata di oggi 22 maggio 2019 davvero positiva.

Avete tanti progetti in ballo e voglia di fare. Chiarite ambiguità nelle collaborazioni.

Cari Cancro, vorrete fare tutto ma non sempre è possibile. Datevi delle priorità e abbiate prudenza.

Branko oggi vi invita a sfruttare questa giornata per rilassarvi dal punto di vista fisico e mentale.

Cari Leone, Nettuno oggi vi mette un po’ di nostalgia, facendovi vivere troppo nel passato. È il momento di aprirsi al futuro.

Questa nostalgia è dettata soprattutto dallo stress. Rilassatevi e cercate di essere più liberi.

Oroscopo Branko 22 maggio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, l’influenza di Venere porterà nuovi incontri e occasioni dal punto di vista sentimentale.

Prudenza invece nel lavoro. Per riuscire bene dovete conquistare la fiducia dei vostri colleghi.

Bilancia

Si prevedono giornate pesanti per il vostro segno. Non date nulla per scontato.

Le stelle non sono dalla vostra parte: attenti ai rapporti con le persone che vi stanno vicino.

Una giornata quella di oggi all’insegna dell’amore e della passione per lo Scorpione grazie all’influenza di Marte.

Concentratevi su lavoro, studio, affari e viaggi. Avrete successo.

Oroscopo Branko 22 maggio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo Branko di oggi si prevede una giornata all’insegna della tensione soprattutto con i familiari.

Cautela nella salute e attenti a chi vi sta intorno: potreste essere circondati da gente non sincera.

Cari Capricorno, come tutti i segni di terra godete in questo periodo della protezione di Venere.

La Luna nel segno vi dà una grande felicità. Marte in opposizione, invece, crea qualche problema nei rapporti interpersonali.

Cari Acquario, tensione nei rapporti familiari, in particolare in quelli che riguardano genitori e figli.

L’opposizione di Venere vi crea qualche problema in amore. Bene invece i rapporti lavorativi. Possibili nuove opportunità.

Grandi progetti in ballo per il vostro segno secondo l’oroscopo di Branko, sia nel lavoro che in affari.

Mantenetevi comunque prudenti. Buone novità per quanto riguarda fortuna e amore.

