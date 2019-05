Meghan Markle, le rivelazioni dell’ex amica: “Cercava un fidanzato famoso, poi è sparita”

Meghan Markle rivelazioni ex amica | Rivelazioni scottanti sul passato della Duchessa di Sussex Meghan Markle.

Lunedì 20 maggio il tablet britannico The Sun ha pubblicato alcune dichiarazioni shock della presentatrice televisiva ed ex amica di Meghan Markle Lizzie Cundy: “Stavamo chiacchierando tra donne, quando Meghan mi chiese: conosci qualche ragazzo famoso? Sono single e mi piacciono molto gli uomini inglesi. Ho risposto: ok, troveremo qualcuno per te”.

All’epoca, Meghan era fresca di divorzio dal primo marito Trevor Engelson (che si è risposato da poco con una nutrizionista). Lizzie Cundy confida che, una volta conosciuto Harry, Meghan Markle si è fatta di nebbia: “È sparita, non l’ho mai più sentita”.

Meghan Markle rivelazioni ex amica | Nella sua autobiografia, Tales From The Red Carpet (Racconti dal Red Carpet), Lizzie Cundy svela altre imbarazzanti indiscrezioni sul passato nebuloso di Meghan Markle, descritta come una “arrampicatrice sociale” a caccia di qualche fascinosa star inglese da abbindolare: “Meghan voleva conoscere qualcuno e io pensai subito a Ashley Cole, il calciatore del Chelsea, che aveva da poco rotto con la moglie Ceryl”.

“Ho fatto vedere a Meghan una foto di Ashley e lei ha risposto: ‘Sì, non è male. Ma ha una buona reputazione?’

Le parole di Lizzie sono avvalorate da un’altra testimonianza, quella del celebre presentatore, Piers Morgan: “La conoscevo piuttosto bene- racconta, riferendosi a Meghan- Una sera abbiamo bevuto qualcosa insieme e lei mi disse di essere stata moto bene con me. La stessa sera lei andò ad un party al quale era presente Harry. Da quel giorno non la sentii mai più. Non mi piacciono le persone che si comportano così. Mi ha dato l’idea di essere un’arrampicatrice sociale”.

E poi, il monito al principe Harry: “Buona fortuna ad Harry. Spero sappia cosa sta facendo. Se va tutto a rotoli, che non venga da me a piangere, e che non dica che non lo avevo avvertito”.