Mark Caltagirone chi è | Età | Imprenditore | Pamela Prati | Foto | Matrimonio

MARK CALTAGIRONE CHI È – È veramente un mistero quello sull’identità di Mark Caltagirone (o Marco, chi può dirlo) il futuro sposo di Pamela Prati.

Della sua identità si è parlato anche nella puntata del 15 maggio di Live Non è la D’Urso, dove tra gli ospiti è stata presente la stessa Pamela Prati.

Il tema tiene banco ormai da settimane. Una svolta si ha il 22 maggio 2019 con l’intervista di Barbara D’Urso nella sua trasmissione Live Non è la D’Urso a Eliana Michelazzo, la manager di Pamela Prati, che svela: “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista”, dice la Michelazzo.

Ma chi è Mark Caltagirone? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A questo link tutti gli ultimi aggiornamenti sul caso

Mark Caltagirone chi è | Matrimonio Pamela Prati

In tanti hanno accusato Pamela Prati di aver inventato di sana pianta tutta la storia, dalla relazione fino al matrimonio, inizialmente previsto per l’8 maggio e poi annullato.

Secondo i detrattori (tra cui ci sono anche alcuni siti come Dagospia) dietro tutta questa storia ci sarebbero le agenti della showgirl – Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo di Aicos Management – le quali avrebbero architettato una serie di “balle” da vendere alla stampa e alla tv al fine di far tornare a parlare di Pamela Prati e generare nuovi guadagni.

Naturalmente la Prati si è molto risentita di queste insinuazioni: “Perché avrei dovuto inventare una cosa del genere? Basta devono smetterla, davvero.

Ci sono in Italia problemi molto più grandi e invece parlano di me”, ha detto la Prati in una recente intervista a Verissimo, dove ha anche annunciato di aver “querelato tutti” quelli che hanno voluto smentire la veridicità della sua relazione e del suo matrimonio (la coppia, per altro, avrebbe anche adottato dei figli)

Successivamente, in una puntata di Live – Non è la D’Urso, finalmente Marco/Mark Caltagirone si è palesato, anche se solo telefonicamente. In collegamento con la trasmissione di Canale 5, infatti, l’uomo ha esordito con “Buonasera, sono Marco Caltagirone e l’8 maggio sposerò Pamela Prati”.

Caltagirone ha inoltre spiegato, sempre in merito al matrimonio con Pamela Prati, che c’è un motivo ben preciso dietro tutto questo mistero che va oltre il suo essere riservato, e cioè un accordo di esclusiva per quanto riguarda le nozze con la showgirl.

“Non mi va di apparire e in questo momento non posso apparire prima delle nozze perché ho un accordo di esclusiva”, ha spiegato la voce nello studio di Mediaset.

Dunque, la domanda persiste: chi è Marco-Mark Caltagirone, il futuro marito di Pamela Prati?

Mark Caltagirone chi è | Carriera e curiosità

L’opzione – o indiscrezione – più “papabile” è che si tratti del Mark Caltagirone noto imprenditore di Roma nel settore dell’edilizia.

Nato nella Capitale il 10 luglio, Mark è un uomo di affari di 54 anni molto riservato: sul suo profilo Instagram, infatti, non ci sono foto che lo ritraggano in viso, il contribuisce ad aumentare il mistero dietro la sua persona.

Sempre in giro per il globo Mark, a soli 20 anni, ha iniziato a costruire il suo business trasferendosi da Roma agli Stati Uniti; è oltreoceano, infatti, che si è laureato e ha posto le basi della sua carriera ricca di successi.

La sua vera fortuna l’hanno fatta la costruzione di alcuni oleodotti in Libia e quella di centri commerciali e ospedali in Corsica e in Cina.

Ultimamente, dopo aver lavorato molto in Albania, l’imprenditore ha messo in cantiere diversi progetti sia in Canada che in Giappone.

La sua futura moglie, Pamela Prati, che Mark Caltagirone sposerà il prossimo 8 maggio 2019, a Chi ha rivelato che i due hanno intenzione di partire subito dopo le nozze per vivere all’estero. “Andremo anche a vivere all’estero perché proprio io adoro, adoro l’idea di essere libera, è una decisione che ho preso per stare lontana dalle luci della ribalta. Ora posso anche voler non lavorare, vivremo fra la Francia e l’America, credo”, queste infatti le parole della showgirl.

La donna si è dichiarata davvero innamorata del misterioso Signor Caltagirone: “Ci siamo conosciuti otto mesi fa e questo è il compleanno più bello della mia vita, perché io ora posso e voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato”.