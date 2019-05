Live non è la D’Urso streaming 22 maggio 2019 | Anticipazioni | Tv | Canale 5

LIVE NON È LA D’URSO STREAMING 22 MAGGIO 2019 – Torna questa sera mercoledì 22 maggio 2019 Live Non è la D’Urso, il programma di Canale 5 in onda ogni settimana in prima serata. Al centro della puntata di oggi l’intervista esclusiva a Eliana Michelazzo, la manager di Pamela Prati, con dichiarazioni esclusive sul caso del matrimonio di Pamela Prati con Mark Caltagirone.

Un tema che la D’Urso ha trattato più volte in trasmissione in queste puntate, ospitando Pamela Prati e ancor prima trasmettendo la telefonata in diretta del presunto Mark o Marco Caltagirone.

Nella puntata di oggi Barbara D’Urso intervisterà Eliana Michelazzo per farle raccontare la sua verità sul tema che da settimane sta appassionando molti italiani: “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo.

La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista”, dirà la Michelazzo oggi 22 maggio 2019 a Live Non è la D’Urso su Canale 5.

Live non è la D’Urso streaming 22 maggio | Tv

Live non è la D’Urso è un talk di gossip condotto da barbara D’Urso in onda tutti i mercoledì su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre, o in versione HD al tasto 505. Se disponete di un decoder Sky, trovate Canale 5 al tasto 105.

Live non è la D’Urso streaming 22 maggio | Streaming

Non è la d’Urso è disponibile anche in diretta streaming grazie a MediasetPlay, la piattaforma che carica tutti i contenuti e li mette a disposizione degli utenti. In modo del tutto gratuito (previa registrazione), Mediaset Play permette di seguire in diretta streaming quello che va in onda sui propri canali.

E non è finita qui. Se siete indaffarati questa sera e non potete seguire in diretta la trasmissione Live, potete anche recuperare la puntata in seguito alla messa in onda tramite l’on demand.

La decima puntata di Live Non è la D’Urso va in onda mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.