LIVE NON È LA D’URSO ELIANA MICHELAZZO – Una puntata da non perdere quella di stasera di Live Non è la D’Urso, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso e in onda oggi 22 maggio 2019 su Canale 5. Al centro della trasmissione l’intervista esclusiva a Eliana Michelazzo, la manager di Pamela Prati.

La Michelazzo, come anticipato in anteprima da TPI, racconterà da Barbara D’Urso questa sera che Mark Caltagirone non esiste. Rivelazioni bomba su quello che è il caso di gossip dell’anno: “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma Live. A questo punto credo non esista”, dirà la Michelazzo oggi in tv su Canale 5.

Live Non è la D’Urso in effetti ha trattato in lungo e largo il caso del matrimonio di Pamela Prati con tale Mark Caltagirone: prima facendo intervenire in diretta telefonica il presunto imprenditore romano, poi ospitando la scorsa settimana Pamela Prati.

Oggi l’intervista a Eliana Michelazzo nella puntata di stasera di Live Non è la D’Urso segnerà un’ulteriore svolta: “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità… Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avete contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di Grande Fratello”.

Le novità sul caso non mancano. Come vi abbiamo anticipato, c’è stata una rottura tra Eliana Michelazzo e Pamela Prati, con quest’ultima che ha deciso di lasciare la Aicos Management, l’agenzia di cui era direttrice.

Inoltre l’ex regina del Bagaglino ha incontrato il suo avvocato e sarebbe intenzionata a raccontare presto la sua verità sul giallo di Mark Caltagirone che la vede coinvolta. La parola fine, insomma, è ancora lontana.

