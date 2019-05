Liberato Alessandro Sandrini, l’italiano rapito in Siria nel 2016 | L’italiano Alessandro Sandrini, rapito nel 2016 al confine tra Siria e Turchia, è stato liberato nella zona di Idlib dall’ala siriana della galassia di al Qaida.

A dare l’annuncio è stato il Governo di salvezza nazionale, il braccio politico dei qaedisti nella regione e sostenuto dalla Turchia.

BREAKING – In a press conference, the #HTS-linked Salvation Government in #Idlib, #Syria has announced it has rescued/freed a hostage from #Italy, Allesandro Sandrini, from a criminal gang.

He was kidnapped nearly 3yrs ago. pic.twitter.com/SXVgapjAyj

— Charles Lister (@Charles_Lister) ٢٢ مايو ٢٠١٩