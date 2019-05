L’ex presidente del Brasile Ignacio Lula da Silva ha inviato una lettera di sostegno ad uno dei candidati italiani alle elezioni europee del 26 maggio, Roberto Gualtieri (PD).

Elezioni europee 2019: notizie in tempo reale e informazioni su date e modalità di voto

“La costruzione dell’Unione europea, con un’Europa in pace, che promuova prosperità, sviluppo e inclusione sociale dopo secoli di guerra, è più di un’aspirazione degli europei: è patrimonio dell’umanità”, si legge nella lettera di Lula.

“Il fatto che popoli diversi possano convivere e lavorare insieme è una vera lezione. Per questo io faccio il tifo per il successo del progetto europeo nelle prossime elezioni, con i democratici che facciano da sbarramento all’intolleranza dell’estrema destra. E spero che nelle elezioni di questa settimana in Italia il mio amico Roberto Gualtieri sua eletto ancora una volta eurodeputato”.

“Gualtieri ha sostenuto le lotte sociali, democratiche e ambientali in Europa e anche in Brasile, dove vivono migliaia di italiani e milioni di discendenti di italiani. Un’Europa democratica e moderna, con più occupazione, sviluppo e integrazione, è molto importante per la costruzione di un mondo con meno povertà e meno guerra, più solidarietà e meno intolleranza, più speranza e meno odio”.

La lettera:

“Il Brasile è caduto nel fascismo”: intervista di TPI al sociologo Domenico De Masi

Il candidato della circoscrizione Centro del Partito democratico ha ricevuto un endorsement poco comune e che arriva direttamente del Brasile.

Elezioni europee: tutti i candidati del Partito democratico, circoscrizione per circoscrizione

Lula da Silva –

L’ex presidente del Brasile è stato condannato a 12 anni e un mese di carcere per corruzione passiva e riciclaggio.

Secondo la magistratura brasiliana Lula era il capo supremo del vasto e istituzionalizzato sistema di corruzione dietro la compagnia petrolifera statale Petrobras.

Lula, presidente del paese latinoamericano dal 2003 al 2011, si è sempre difeso accusando i giudici di persecuzione “politica”.