Lethal Weapon streaming live e diretta tv: dove vederlo

LETHAL WEAPON STREAMING – Lethal Weapon torna in tv questa sera 22 maggio 2019 con la terza ed ultima stagione della serie. La serie poliziesca basata su Arma Letale torna su Italia 1 quasi a distanza di un anno dalla messa in onda dell’ultima puntata della seconda stagione.

La serie creata da Matt Miller torna dunque sulla rete Mediaset dopo aver intrattenuto il pubblico italiano da fine 2016 a metà 2018.

Saranno diversi i cambiamenti apportati all’interno della serie, primo tra tutti la comparsa di Seann William Scott, nei panni dei poliziotto Wesley Cole. Quest’ultimo sostituirà il poliziotto Martin Riggs, protagonista delle prime due stagioni morto negli episodi finali della seconda.

Tutta la serie è stata girata nella sede di Los Angeles, negli Stati Uniti.

Tutto quello che c’è da sapere su Lethal Weapon

Lethal Weapon streaming | Diretta Tv

Dove vedere Lethal Weapon?

La serie andrà in onda in prima serata a partire dalle 21.20 su Italia 1, disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD.

Tutte le puntate della serie vanno in onda in chiaro su Italia 1, tre alla volta per un totale di 15 puntate.

Chi possiede un decoder Sky, può trovare Italia 1 anche al tasto 106.

Le anticipazioni della serie

Lethal Weapon streaming | Dove vedere la serie

Se non avete la possibilità di seguire la serie in tv, ma potete utilizzare tablet, pc e smartphone, allora potete usufruire di Mediaset Play. La piattaforma mette a disposizione dell’utente i suoi contenuti in diretta streaming, quindi potrete seguire tranquillamente la messa in onda.

Il servizio di streaming e on demand è completamente gratuito. Per accedere ad alcune funzionalità all’utente potrebbe essere richiesta la registrazione. Anche quella, però, non richiede alcun pagamento. Infine, il servizio è disponibile sia su iOS che su Android.

Il cast completo della serie