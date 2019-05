Lethal Weapon cast | Italia 1 | Serie tv | Attori e personaggi

LETHAL WEAPON CAST – Lethal Weapon è una serie tv poliziesca d’azione prodotta negli Stati Uniti e basata sul franchise Arma Letale.

La serie televisiva è stata creata da Matt Miller e trasmessa dal settembre 2016 dall’emittente Fox, per tre stagioni. Gli episodi hanno una durata media di 45 minuti a episodio.

Da mercoledì 22 maggio 2019, in prima serata, Italia 1 trasmetterà la terza stagione della serie. La rete Mediaset manderà in onda tre episodi a serata per un totale di quindici episodi.

Italia 1 ha già mandato in onda, negli ultimi tre anni, la prima e la seconda stagione della serie. La prima stagione ha tenuto compagnia ai telespettatori della rete Mediaset dal dicembre 2016 al giugno 2017, mentre la seconda è stata trasmessa dall’inizio di maggio a metà giugno 2018.

Lethal Weapon riprende abbastanza fedelmente la serie di film con protagonisti Mel Gibson e Danny Glover.

Lethal Weapon cast | I protagonisti

La serie televisiva ha come protagonisti delle prime due stagioni l’attore statunitense Clayne Crawford e Damon Wayans, noto al pubblico della tv per la serie Tutto in famiglia.

Nella terza stagione, invece, si prenderà la scena uno Seann William Scott inedito rispetto al ruolo per cui tutti lo ricordano, ovvero Stig Stiffler di American Pie.

Ricoprono ruoli secondari, ma meritano sicuramente una menzione anche Jordana Brewster (nel ruolo di Maureen Cahill) e Kevin Rahm (nei panni del capitano Avery).

Tutto quello che c’è da sapere su Lethal Weapon

Le anticipazioni della prima puntata

Lethal Weapon cast | Il cast completo

Di seguito vi proponiamo l’elenco completo degli attori della serie tv e i relativi personaggi:

Damon Wayans: Roger Murtaugh

Clayne Crawford: Martin Riggs

Seann William Scott: Wesley Cole

Keesha Sharp: Trish Murtaugh

Jordana Brewster: Maureen Cahill

Kevin Rahm: capitano Avery

Johnathan Fernandez: Scorsese

Chandler Kinney: Rianne Murtaugh

Dante Brown: Roger “RJ” Murtaugh

Michelle Mitchenor: Sonya Bailey

Richard Cabral: Alejandro Cruz

Floriana Lima: MIranda Riggs

Tony Plana: Ronnie Delgado