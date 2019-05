GOVERNO NEWS – Mentre Matteo Salvini sostiene, rassicurante, ,che il governo durerà per altri quattro anni e che dal giorno dopo le Elezioni Europee tornerà a lavorare come sempre con Luigi Di Maio, si racconta anche della paura dalle parti del Movimento 5 Stelle per una possibile rottura del leader della Lega, che alle urne potrebbe ottenere uno straordinario risultato.

Governo news | Retroscena: Di Maio dice che Salvini dopo il voto “farà la crisi”

Stando a quanto scrive oggi Repubblica, il capo politico del M5S avrebbe confidato ai suoi l’intenzione dell’altro vicepremier di rompere l’alleanza di governo. Di Maio avrebbe radunato lo staff di fedelissimi, compreso qualche ministro, lunedì notte, al termine di un duro Consiglio dei Ministri, all’uscita dalla stanza del premier Giuseppe Conte, dopo aver parlato con Salvini. “Qualcosa è cambiato Matteo ha già deciso che farà la crisi”, è una frase che viene attribuita al ministro di Lavoro e Sviluppo Economico.

Il colloquio con lo staff sarebbe durato solo una decina di minuti. Il capo politico avrebbe parlato ai pentastellati a lui più vicini del rapporto della Lega come di una storia ormai conclusa. “Dovevate vederlo, era sprezzante. Vuole rompere. Sul decreto sicurezza, oppure alla prima occasione che gli capiterà il giorno dopo le Europee”, avrebbe affermato ancora Di Maio parlando di Salvini.

La soglia da tenere d’occhio per lo strappo è quella del 30% dei consensi.

Repubblica racconta anche che Salvini è convinto che la soluzione migliore sia quella della rottura e che ascolta il suo numero due Giancarlo Giorgetti. Il sottosegretario lunedì era assente al Cdm, per incontrare investitori americani a Milano. “Il 26 maggio ci sarà uno shock», è il suo pensiero. E c’è una condizione importante: “Serve una buona forbice tra noi e i grillini”.

È l’unica soluzione, ragionano dalle parti della Lega, per evitare “una crisi al buio e la responsabilità di una rottura”. “Se prendiamo il 30% la fine di questo governo sarà nelle cose. È la politica”.