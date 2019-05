Giro d’Italia 2019 undicesima tappa risultato | Vincitore | Ordine d’arrivo | Classifica

GIRO D’ITALIA 2019 UNDICESIMA TAPPA RISULTATO – L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019, che da Carpi ha portato il gruppo dei corridori della competizione fino a Novi Ligure, è stata vinta da Caleb Ewan (Lotto Soudal). L’australiano ha battuto in volata Arnaud Demare (Groupama-FDJ), vincitore della tappa di ieri, e Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe).

Nulla da fare, ancora una volta, per il velocista italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), giunto quarto al traguardo. Sfugge ancora la prima vittoria in questo Giro al Campione d’Italia.

Dopo la fuga iniziale di Maestri, Cima e Frapporti, il gruppo si è pian piano ricompattato. Ma è stato negli ultimi tre chilometri (quando ha provato a fuggire anche Christian Knees, ma senza successo) che il gruppo ha raggiunto i fuggitivi, dando il via al tanto atteso arrivo in volata, con i vari gruppi che si sono organizzati per l’ultimo rettilineo.

Quella di oggi, al pari di quella di ieri, è stata una tappa per velocisti, fatta per la maggior parte di tratti pianeggianti. Giornata tranquilla anche per la maglia rosa Valerio Conti, che ha mantenuto come previsto il suo vantaggio. Ma da domani non si scherza più: arriva la salita di Montoso, il primo GPM di prima categoria del Giro 2019. Ed è lì che sarà vero spettacolo.

La classifica del Giro d’Italia 2019

Di seguito la classifica di tappa e quella generale nel dettaglio:

La classifica dell’undicesima tappa

Caleb Ewan 5h 17′ 26″ Arnaud Demare ST Pascal Ackermann ST Elia Viviani ST Davive Cimolai ST Simone Consonni ST Ryan Gibbons ST Giacomo Nizzolo ST Jakub Mareczko ST Sean Bennett ST

La classifica generale dopo l’undicesima tappa

CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 39h 46’ 29” +01’ 50” PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 39h 47’ 00” +02’ 21” ROJAS Jose’ MOVISTAR TEAM 39h 47’ 12” +02’ 33” MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 39h 47’ 15” +02’ 36” CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 39h 47’ 18” +02’ 39” ANTUNES Amaro CCC TEAM 39h 47’ 44” +03’ 05” MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 39h 48’ 06” +03’ 27” CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 39h 48’ 09” +03’ 30” BILBAO LOPEZ Pello ASTANA PRO TEAM 39h 48’ 11” +03’ 32”

