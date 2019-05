Giorgetti: così non si può andare avanti | Governo news Il sottosegretario della Lega Giancarlo Giorgetti ha detto che “Così il Governo non può andare avanti”.

Il politico, che già da qualche giorno mostra segnali di insofferenza nei confronti dell’azione di Governo (qui tutte le ultime del giorno sul Governo), ha dichiarato nel corso di un incontro con la stampa estera: “La mia riflessione è che se c’è un Governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose”.

Il sottosegretario ha poi continuato: “Faccio questa riflessione dopo settimane in cui il Governo ha avuto problemi. Non accuso nessuno, tantomeno il Premier, ma così non si può andare avanti, senza affiatamento. Questo affiatamento va ritrovato, sennò non si va avanti”. Sull’alleato di Governo, il Movimento 5 Stelle, il politico ha poi affermato: “Se M5s propongono la fase due, anche noi

ne faremo una. E ci metteremo d’accordo”.

Nessun rimpasto, però. “Di queste cose da Prima Repubblica non ci interessa niente. Parlo per la Lega e credo anche per i Cinque Stelle. Poi invece bisogna riflettere su

errori: se c’è collaborazione bene, se partono ripicche e vendette, allora non si fa nulla, lo dico per l’interesse del Paese”.

Giorgetti si è detto poi disposto a fare un passo indietro qualora qualcuno non ritenesse utile la sua posizione. Quanto al Governo, poi, il sottosegretario della Lega ha detto che la: “stabilità è importante ma no all’immobilismo”.

Interpellato sulla possibilità che la Lega possa arrivare al 30% alle prossime elezioni europee, Giorgetti ha dichiarato: “Non credo ai sondaggi che parlano di percentuali simili a quelle della DC degli anni Sessanta. Comunque – ha continuato Giorgetti – se prendiamo il 30% offro champagne a tutti”.

