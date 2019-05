Georgette Polizzi Chi è | Live Non è la D’Urso | Instagram | Malattia

GEORGETTE POLIZZI CHI È – Stasera a Live Non è la D’Urso andrà in scena l’ennesimo capitolo del cosiddetto Prati-gate, il caso sul presunto fidanzato fantasma di Pamela Prati che sta tenendo banco ormai da mesi.

Dovremmo essere ai titoli di coda di questa grottesca vicenda con l’agente della showgirl sarda, Eliana Michelazzo, che sarà presente stasera in trasmissione e sarebbe pronta a raccontare tutta la verità sul caso.

All’interno della trasmissione di Barbara D’Urso, ci sarà spazio anche per Georgette Polizzi. L’ex protagonista di Temptation Island, infatti, ha fatto parte fino a poco tempo fa dell’agenzia della Michelazzo, l’Aicos Management, salvo tirarsene poi fuori quando è esploso in maniera forte il caso Prati.

Georgette ha smascherato l’ex primadonna del Bagaglino e la sua agente Eliana Michelazzo, che stasera sarebbe però finalmente pronta a confessare la non esistenza del fantomatico Mark Caltagirone.

Ma chi è Georgette Polizzi? Quali sono la sua carriera e la sua vita privata? Ha un profilo Instagram?

Georgette Polizzi Chi è | Età | Biografia

Georgette è nata a Vicenza il 21 maggio 1983.

È una stilista conosciuta e possiede anche una sua linea di abbigliamento. È diventata famosa in televisione grazie alla sua partecipazione a Temptation Island dove ha svelato alcune vicissitudini del suo difficile passato.

Lei stessa ha raccontato di non aver mai vissuto con i suoi genitori biologici in quanto la madre è morta molte tempo fa e ha creduto per molto tempo lo fosse anche suo padre che è invece vivo ma non ha mai avuto contatti con lei.

Georgette Polizzi Chi è | Vita privata

La stilista vicentina è legata sentimentalmente dal 2016 a Davide Tresse, con cui ha partecipato in coppia nell’edizione del 2016 del reality di Canale 5.

La Polizzi ha rischiato di cedere alle tentazioni causate dal single Claudio, alle quali però ha resistito uscendo dal programma più innamorata di Davide.

In passato, Georgette è stata fidanzata anche con Luca Dorigo, storico volto di Uomini e Donne.

Georgette Polizzi Chi è | La malattia

Nel 2018 la stilista ha scoperto di avere la sclerosi multipla. La malattia l’ha costretta a passare molto tempo in ospedale e a muoversi per un periodo con l’ausilio della sedia a rotelle. Inoltre, non potrà avere figli in modo naturale.

Nonostante la malattia, Georgette non ha perso il lato solare del suo carattere e non ha assolutamente intenzione di mollare e lasciarsi sopraffare dalla Sla, come afferma ripetutamente attraverso il suo profilo Instagram.

Georgette Polizzi Chi è | Instagram

Georgette Polizzi è naturalmente molto attiva sui social. La stilista ha un profilo Twitter ma è solita utilizzare molto di più Instagram (qui il suo profilo).