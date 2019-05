Elezioni amministrative Foggia 2019: tutto quello che c’è da sapere

Elezioni amministrative 2019 Foggia | Comunali | Data | Come si vota | Candidati

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 FOGGIA – Domenica 26 maggio 2019 i cittadini di Foggia, in Puglia, voteranno per le elezioni Europee 2019, ma anche per le elezioni comunali.

Nello stesso giorno, quindi, si voterà sia per il Parlamento europeo, che per eleggere il nuovo sindaco di Foggia, insieme a tutto il Consiglio comunale. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa tornata di elezioni amministrative.

Elezioni amministrative 2019 Foggia | Data

Il voto a Foggia è previsto per domenica 26 maggio 2019. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

Tutte le città che andranno al voto per le elezioni amministrative 2019

Il nuovo sindaco, per essere eletto al primo turno, deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi. Dunque il 50 per cento più uno delle preferenze espresse.

Questo perché Foggia è un comune che conta più di 15mila abitanti: secondo le linee guida del ministero dell’Interno, infatti, in questo caso non è sufficiente una maggioranza semplice: non basta dunque, a ogni candidato, ottenere un voto in più degli avversari.

Qualora non si riuscisse a ottenere una maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno. L’eventuale ballottaggio, a Foggia, è previsto per domenica 9 giugno 2019.

Elezioni amministrative 2019 Foggia | Candidati

Ma chi sono i candidati alle elezioni comunali 2019 a Foggia? In tutto sono cinque gli aspiranti primi cittadini della città pugliese.

Franco Landella , sindaco uscente e candidato del centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UdC, Idea per Foggia, Foggia, Vince, Destinazione Comune)

, sindaco uscente e candidato del centrodestra (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, UdC, Idea per Foggia, Foggia, Vince, Destinazione Comune) Pippo Cavaliere , sostenuto da Partito Democratico, Foggia Civica, Foggia Popolare, Senso Civico, Città dei Diritti, Una Città per Cambiare

, sostenuto da Partito Democratico, Foggia Civica, Foggia Popolare, Senso Civico, Città dei Diritti, Una Città per Cambiare Giovanni Quarato , del Movimento Cinque Stelle

, del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Pertosa , sostenuto da Lista Pertosa e Forza Foggia

, sostenuto da Lista Pertosa e Forza Foggia Giuseppe Mainiero, di Foggia in Testa

Elezioni amministrative 2019 Foggia | Legge elettorale

Qual è la legge elettorale in vigore per le elezioni comunali a Foggia? Il sindaco viene eletto con un sistema maggioritario, mentre i seggi all’interno del Consiglio comunale vengono assegnati con il metodo proporzionale.

Per ottenere il mandato al primo turno ogni candidato deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi (50 per cento più uno).

C’è anche un premio di maggioranza del 60 per cento in Consiglio per la lista collegata al candidato sindaco vincente. Gli altri seggi invece vengono assegnati con il proporzionale tra le liste che hanno superato lo sbarramento del 3 per cento.

Elezioni amministrative 2019 Foggia | Come si vota

Come si vota a Foggia? Gli elettori possono barrare il simbolo di una lista, e in quel caso il loro voto andrà in automatico anche al candidato primo cittadino di quella lista. Oppure possono segnare il nome del candidato sindaco, ma in questo altro caso il loro voto non va automaticamente anche alla lista collegata.

È consentito inoltre il voto disgiunto. Come anche la doppia preferenza al Consiglio comunale, che deve essere espressa però a favore di due candidati di sesso diverso.