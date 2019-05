DUISBURG LINEA DI SANGUE TRAMA – La Rai propone un nuovo film al suo pubblico e il suo titolo è Duisburg Linea di sangue. La pellicola, diretta da Enzo Monteleone, è un prodotto per la televisione che va in onda mercoledì 22 maggio 2019, in vista della Giornata della Legalità.

Di cosa parla Duisburg Linea di sangue? Quali sono i suoi personaggi? Vediamolo insieme.

Duisburg Linea di sangue trama | Di cosa parla?

Il film riprende la strage di Duisburg, conosciuta anche come la strage di Ferragosto, durante la quale persero la vita sei ragazzi italiani nella cittadina della Germania.

Duisburg Linea di sangue parte proprio dalla sera del 15 agosto 2007. I sei ragazzi, usciti dal ristorante italiano “Da Bruno”, vengono brutalmente assassinati da due killer.

La vicenda ha angosciato tutta la Germania e il suo impatto mediatico è stato elevatissimo al punto che anche i telegiornali italiani ne hanno iniziato a parlare ed è così che il commissario Michele Battaglia ne è venuto a conoscenza.

Battaglia, in vacanza con la famiglia in Calabria, è stato richiamato a lavoro dal Questore di Reggio Calabria.

Arrivato a Duisburg, Michele Battaglia deve collaborare con il collega tedesco sul caso: Thomas Block non apprezza l’intervento italiano e tra i due non scorre immediatamente buon sangue. Ma il caso si complica e hanno bisogno di trovare i responsabili il prima possibile, per cui i due rappresentanti delle forze dell’ordine mettono da parte l’antipatia e si focalizzano sulle indagini.

Da queste, si evince che il movente non era quello pensato all’inizio: non si tratta di una guerriglia tra bande per traffico di droga e armi, ma di una guerra tra clan della n’drangheta.

Nel cast di Duisburg Linea di sangue compaiono in prima linea Daniele Liotti – nelle vesti del commissario Michele Battaglia – e Benjamin Sadler (come Thomas Block).

Duisburg Linea di sangue va in onda mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 21:25 su Rai 1.

