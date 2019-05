DUISBURG LINEA DI SANGUE STREAMING – Duisburg Linea di sangue è il nuovo film che va in onda su Rai 1 mercoledì 22 maggio 2019 e trae spunto da una storia vera.

Il 15 agosto 2007 è ricordato come la strage di Duisburg, o anche come la strage di Ferragosto, perché nella cittadina della Germania persero la vita sei giovani italiani, uccisi brutalmente al di fuori di un ristorante nel cuore della notte.

Inizialmente, le forze dell’ordine tedesche pensavano che si trattasse di una resa dei conti tra bande di turchi, italiani e albanesi ma la verità è un’altra. I sei ragazzi, di origini calabresi, sono stati uccisi come messaggio per rappresentare la lotta tra i due clan della n’drangheta, uno scontro avviato nel 1991.

Di cosa parla Duisburg Linea di sangue? Ecco la trama del film

Nel film Duisburg Linea di sangue vedremo Daniele Liotti interpretare il commissario Michele Battaglia, l’uomo inviato in Germania per lavorare sul caso insieme alla polizia tedesca. Sul campo, troverà Thomas Block che non apprezzerà particolarmente la sua intromissione, ma Block dovrà trovare un modo per farsela andare bene perché quel caso ha bisogno di tutto l’aiuto possibile.

Duisburg Linea di sangue streaming | Tv

Duisburg Linea di sangue va in onda mercoledì 22 maggio 2019 in prima serata su Rai 1. Il canale ammiraglio della Rai è disponibile sul tasto uno del telecomando del digitale terrestre, ma potete trovarlo anche in versione HD al tasto 501.

Il cast al completo di Duisburg linea di sangue

In più, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare Rai 1 al tasto 101 del decoder.

Duisburg Linea di sangue streaming | Diretta streaming

Chi non ha una televisione o vuole semplicemente usufruire di un altro dispositivo (che può essere un computer, tablet o smartphone), sarà felice di sapere che la Rai mette a disposizione una piattaforma streaming che risponde al nome di RaiPlay.

Tramite RaiPlay, potete accedere gratuitamente ai contenuti della Rai anche in diretta.

Ma c’è di più: grazie alla funzione on demand, RaiPlay permette di recuperare la puntata andata già in onda anche in un secondo momento.

Quindi, se il 22 maggio 2019 avete da fare ma vi piacerebbe recuperare il film tv, con RaiPlay potrete farlo.

