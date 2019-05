Cronaca ultime notizie | Oggi | News ultim’ora | Del giorno | Aggiornamenti

CRONACA ULTIME NOTIZIE – Tutte le principali ultime notizie di cronaca provenienti dall’Italia e non solo: i reati più comuni, il terrorismo, terremoto. Ma anche previsioni meteo e good news, con video, link, approfondimenti e aggiornamenti live.

> QUI LE NOTIZIE CRONACA DI NAPOLI

> QUI LE NOTIZIE CRONACA DI ROMA

Di seguito l’elenco delle principali ultime notizie di cronaca:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Cronaca ultime notizie | 22 maggio

Siena, bus turistico si ribalta: un morto e feriti

Un incredibile incidente stradale in Toscana. Questa mattina, intorno alle 9.30, un bus turistico si è ribaltato in una scarpata lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze all’altezza di Monteriggioni, in provincia di Siena, in direzione Sud. Una persona è morta. A bordo del mezzo c’era una comitiva di turisti di origine russa. Alcuni di loro sono rimasti feriti (Qui tutti i dettagli).

Bambino di 2 anni ucciso a Milano

Tragedia a Milano. Un bambino di 2 anni è stato trovato senza vita in casa, all’interno di un appartamento in via Ricciarelli, periferia ovest del capoluogo lombardo, in zona San Siro. Sul corpo del piccolo ci sono evidenti segni di violenza e i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso (Qui la notizia completa).

Corruzione e spaccio di droga: 8 arresti tra Milano e la Calabria

All’alba di oggi i carabinieri hanno dato esecuzione a otto arresti tra Milano e Reggio Calabria per vari reati, tra cui peculato, corruzione, accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati c’è un appartenente alle forze dell’ordine, accusato di vari illeciti e arrestato nel 2017 con mezzo chilo di eroina.

Cronaca ultime notizie | 21 maggio | Incendio nella sede della Polizia locale di Mirandola (Modena)

Sono due le vittime di un incendio che è stato appiccato nella notte di lunedì 20 maggio, intorno alle 2, per dare alle fiamme la sede della Polizia Municipale di Mirandola, in provincia di Modena.

Hanno perso la vita una donna anziana, di 86 anni, e la sua badante, di 74 anni. Il rogo è di natura dolosa. Si è sviluppato negli uffici della polizia locale, al piano terra, e ha poi provocato un’esplosione che ha coinvolto un appartamento vicino, al primo piano, dove sono morte le due persone. Per l’incendio è stato arrestato un uomo [qui la notizia completa].

Cronaca ultime notizie | 18 maggio | G uardia giurata spacca la testa a un clochard a colpi di estintore

Una guardia giurata ha colpito con un estintore un uomo senza fissa dimora ferendolo alla testa e che si era rifugiato nel sottoscala dell’ospedale Policlinico Umberto I, a Roma. La guardia giurata, mentre era in servizio, ha aggredito il clochard provocandogli una frattura pluriframmentaria del cranio. La vittima è ricoverata in prognosi riservata.

La violenza è stata ripresa dalle telecamere di servizio che hanno permesso agli agenti di identificare la guardia giurata, un uomo romano di 40 anni. La notizia risale al 2 aprile scorso, ma è stata resa nota solo oggi [qui la notizia completa].

Cronaca ultime notizie | 17 maggio | Italiano trovato morto a Londra, arrestato un uomo

Un uomo di 52 anni è stato prima arrestato e poi rilasciato (ma risulta ancora indagato) per la morte di Eric Sanfilippo, il 23enne di Prato trovato morto sabato 9 maggio scorso. Non si conosce ancora l’identità dell’uomo.

Il cadavere del giovane Eric era stato trovato in un cassonetto, nei pressi dello stadio della squadra di calcio dell’Arsenal. Sanfilippo di era trasferito a Londra da qualche mese e lavorava come cameriere [qui la notizia completa].

Italiano morto Londra: cosa sappiamo – La morte del giovane è avvolta nel mistero. Sul cadavere, trovato nel cassonetto, non c’erano apparenti segni di violenza. Nei prossimi giorni varrà effettuata l’autopsia sul corpo per comprendere le cause della morte.

I genitori di Eric si sono subito imbarcati su un volo per Londra e stanno seguendo la vicenda dalla capitale inglese.

Sul caso è alta anche l’attenzione della Farnesina. L’ufficio stampa ha detto al Tirreno: “Attraverso il consolato italiano a Londra stiamo seguendo da vicino la vicenda della morte di Eric Sanfilippo . Allo stesso modo ci stiamo tenendo in contatto con le autorità britanniche e con la famiglia, qualora emergessero sviluppi dagli accertamenti in corso”.

Il lavoro degli inquirenti, al momento, non appare semplice. Sono pochi gli indizi su cui lavorare, considerando la vita regolare e priva di apparenti problemi che conduceva il giovane nella capitale inglese.

Nei prossimi gironi, oltre all’autopsia, bisognerà accertare le eventuali responsabilità della persona inizialmente tratta in arresto e successivamente rilasciata. Il 52enne, come detto, è stato iscritto nel registro degli indagati e, sebbene non sia stata disposta per lui la custodia cautelare in carcere, deve rimanere a disposizione degli inquirenti.

> QUI LE NOTIZIE CRONACA DI NAPOLI

> QUI LE NOTIZIE CRONACA DI ROMA