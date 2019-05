Cronaca roma ragazza denuncia di essere stata violentata | Violentata a Roma, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio, in uno sgabuzzino della discoteca Factory situata a piazzale dello Stadio Olimpico, nella zona Nord della Capitale.

È quanto affermato da una ragazza etiope, dell’età di 21 anni, che, intorno alle 4, si è presentata alla direzione del locale affermando in lacrime di essere stata aggredita e abusata sessualmente da tre persone.

La ragazza avrebbe conosciuto uno degli aggressori all’interno del locale e con lui sarebbe poi uscita all’esterno. L’uomo poi sarebbe stato raggiunto da altri due suoi amici, che poi hanno portato la giovane nello sgabuzzino dove poi l’hanno violentata.

La giovane è stata poi condotta in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, mentre sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Roma, i quali stanno vagliando le telecamere di sicurezza della discoteca per tentare di risalire ai tre aggressori.

La Procura di Roma, intanto, ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo.

Non è il primo episodio di violenza che si verifica a Roma. Lo scorso 10 maggio, infatti, una clochard polacca di 50 anni era stata stuprata da un cittadino romeno senza fissa dimora di 47 anni in uno stabile abbandonato in via delle Fornaci, a due passi da San Pietro, nel centro di Roma. L’aggressore, grazie alla testimonianza della vittima, era poi stato arrestato.

