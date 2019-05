Copa America 2019 | Qatar e Giappone invitate | CONMEBOL

Il Qatar e il Giappone giocheranno la Copa America 2019. Sì, avete letto bene. Come comunicato ufficialmente dalla CONMEBOL, le due nazionali, parteciperanno all’edizione 2019 in programma a giugno in Brasile.

“La presenza delle due selezioni – si legge nel comunicato – è legata all’alto interesse della Confederazione Asiatica di calcio nel partecipare alle competizioni CONMEBOL e all’impegno della Confederazione Sudamericana di calcio di contribuire allo sviluppo del calcio a livello mondiale”.

“Oltre a contare con la partecipazione delle selezioni nazionali delle nostre 10 Associazioni Membro – ha detto il presidente della CONMEBOL, Alejandro Dominguez – diamo nuovamente il benvenuto alla selezione del Giappone, alla cui associazione ci unisce uno stretto vincolo di amicizia e di relazioni, e, per la prima volta, conteremo con la partecipazione della selezione del Qatar, che sarà Paese ospitante dei Mondiali 2022”.

Non è la prima volta che una (in questo caso due) nazionali non “americane” partecipano alla Copa America. Come ricordato da Dominguez, il Giappone partecipò all’edizione del 1999, disputata in Paraguay, chiudendo all’ultimo posto nel raggruppamento con un solo punto in tre partite. Per il Qatar invece sarà un esordio assoluto.

Quante sono le squadre partecipanti? Non saranno più 16 ma 12 le nazionali partecipanti: le 10 sudamericane più le due invitate. Le varie selezioni saranno suddivise in tre gironi da quattro squadre e ai quarti di finale si qualificheranno le prime due di ogni gruppo oltre alle due migliori terze.