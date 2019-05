Cervere Paolo Conte | Il cartellone estivo dell’Anima Festival 2019 di Cervere, nel Cuneese, è definitivo. L’evento musicale accoglie a luglio diversi artisti, tra questi: il 5 Paolo Conte, seguito, il 10 da Giorgia, l’11 da Levante, il 16 da Antonello Venditti.

L’Anima Festival si svolge nell’anfiteatro all’aperto, tra Fossano e Cervere, in località Grinzano, circondato dalle alpi.

Il 20 luglio è di scena il Festival dei Sette Regni con il Grande Concerto della Barriera, ispirato alla serie tv Game of Thrones. A chiudere la rassegna la star internazionale Loreena McKennit, il 28 luglio.

Anima Festival Programma Artisti | Cervere Paolo Conte | Giorgia | Levante

Paolo Conte inaugura il festival il 5 luglio. L’avvocato-cantautore astigiano porta avanti il suo “50 Years of Azzurro”, con cui celebra il mezzo secolo della canzone da lui composta e portata al successo da Adriano Celentano.

Paolo Conte, lo scrittore di canzoni

Il 10 luglio sul palco dell’anfiteatro sale Giorgia, con il suo “Pop heart summer night”.

Il 20 luglio uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati: Il Festival dei Sette Regni, con “Il Gran Concerto della Barriera”, ispirato alla serie tv “Game of Thrones” dove l’Ensemble Symphony Orchestra – composta da ben 80 elementi – omaggerà la colonna sonora de “Il Trono di Spade”.

Il 28 luglio chiude la kermesse l’artista canadese Loreena McKennitt con il suo “Lost Souls Tour”.

Anima Festival Cervere Biglietti

Tutti gli eventi sono già in vendita con il circuito Ticket One e in tutti i punti vendita affiliati.