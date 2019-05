C’era una volta a Hollywood, il nuovo trailer arriva dal Festival di Cannes | VIDEO

C’ERA UNA VOLTA A HOLLYWOOD – Arriva dritto dal Festival di Cannes il nuovo trailer di C’era una volta a Hollywood, il nono film di Quentin Tarantino in concorso alla kermesse francese.

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes nella giornata del 21 maggio 2019. Sul red carpet, per l’occasione, è arrivato gran parte del cast a partire dalle stelle protagoniste: il duo Brad Pitt-Leonardo DiCaprio ha subito infiammato la croisette mandando il pubblico in delirio.

Cannes 2019, arrivano Leonardo DiCaprio e Brad Pitt per l’anteprima di C’era una volta a Hollywood

Quentin Tarantino, prima della proiezione esclusiva, aveva chiesto ai partecipanti di non fare spoiler per preservare l’esperienza di chi guarderà il film da luglio in poi: C’era una volta a Hollywood infatti arriverà nelle sale americane a luglio, mentre in quelle italiane a settembre.

C’era una volta a Hollywood | Il nuovo trailer

Di cosa parla il nono film di Quentin Tarantino? C’era una volta a Hollywood è un omaggio al cinema degli anni ’60 e racconta del fascino di quella vecchia Hollywood macchiata dalla strage di Charles Manson, avvenuta nel 1969.

Il nuovo trailer ci svela qualche dettaglio in più rispetto al precedente. Oltre ai personaggi protagonisti, Rick Dalton l’aspirante attore e la sua fedele controfigura Cliff Booth, abbiamo modo di conoscere un po’ in più il personaggio interpretato da Margot Robbie: Sharon Tate, la moglie di Roman Polanski, è stata brutalmente uccisa dalla setta di Charles Manson eppure nel trailer la vediamo felice e spensierata, dedita alla sua carriera d’attrice al punto da andare al cinema per ammirare il suo operato e la reazione degli spettatori.

Quentin Tarantino non si era sbilanciato molto e non aveva spiegato il modo in cui la vita dei protagonisti si sarebbe intrecciata alla strage di Charles Manson, ma sappiamo che Rick Dalton sarà vicino di casa di Sharon Tate, su quella stessa strada dove si è compiuta la strage.

Cinque curiosità sul nuovo film di Quentin Tarantino