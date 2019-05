LIMITE DUE MANDATI M5S – “Il limite di un massimo di due mandati resta intoccabile. Noi abbiamo sempre detto che la politica non è un mestiere”. Lo ha ribadito uno dei vertici di fatto del Movimento 5 Stelle, Davide Casaleggio, fondatore e presidente dell’Associazione Rousseau, in un’intervista a Le Monde, che dedica oggi due pagine a lui e alla figura del padre Gianroberto.

Casaleggio | Limite due mandati M5S

Il lungo articolo del giornale francese ripercorre la storia dei Casaleggio, l’incontro con Beppe Grillo e, come si legge nel titolo, “l’invenzione di un populismo 2.0”. L’affermazione sul tetto dei due mandati è senza dubbio uno degli aspetti più interessanti del colloquio. Il limite alle due legislature per deputati e senatori M5S è infatti uno degli elementi che potrebbero in futuro creare più di qualche problema alla formazione nata e cresciuta attraverso i Meet up e un uso intensivo dei social.

> Tutte le ultime notizie sul governo

Tutti i big del Movimento sono infatti già stati eletti nel 2018 in Parlamento per la seconda volta. Non potrebbero essere ricandidati in caso di rottura del patto di governo con la Lega di Matteo Salvini e ritorno anticipato alle urne. In caso di elezioni Politiche nei prossimi mesi resterebbero fuori dalle liste sia l’attuale capo politico Luigi Di Maio, sia ministri come Danilo Toninelli, Alfonso Bonafede, Barbara Lezzi, Riccardo Fraccaro.

> Le news sul governo del 22 maggio