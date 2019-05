CANNES 2019 – Gli appassionati del fumetto conoscono benissimo il nome di Lorenzo Mattotti, che debutta come regista e lo fa al Festival di Cannes 2019.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia è il suo primissimo film e d’animazione per giunta, che è rientrato per il rotto della cuffia nel concorso ufficiale di Un Certain Regard.

Mattotti, bresciano, ha dichiarato che questa storia l’ha inseguito da più di 10 anni. Esatto, non è stato lui a inseguire la storia ma la storia che ha perseguitato lui.

“Il vero problema era misurarsi con i disegni di Dino Buzzati che accompagnarono la prima edizione in libreria del romanzo. Sono datati 1945 ma hanno una freschezza e una modernità che non potevo copiare e di cui però non potevo non tener conto. Ho scelto un tratto più netto, sottratto dettagli, lavorato su un’idea pittorica che mi appartiene di più”, ha dichiarato l’esordiente regista, come riporta l’Ansa.

A chi si riferisce Mattotti? Al romanzo di Buzzati, una favola moderna uscita dapprima a puntate sul Corriere dei Piccoli nel 1944 e poi rivista un anno dopo in libreria sotto forma di romanzo.

Mattotti racconta degli orsi che, durante l’inverno gelido in Sicilia, abbandonano le montagne e sotto la guida di Re Leonzio scendono a valle alla ricerca di cibo nelle terre del Granduca di Sicilia. Il Re, in realtà, vuole ritrovare suo figlio Leonzio, rapito dai cacciatori un anno prima. Padre e figlio per fortuna si ritrovano e il Re diventa sovrano di un villaggio di umani. Questa coesistenza viene però scossa da un nuovo pericolo.

Secondo Mattotti, questa non è una favola solo per bambini, “anche se nel disegno ho cercato di conservare la fresca ingenuità che mi ha sedotto in Buzzati. Del resto basta guardare a cosa siamo diventati oggi per capire che quella fiaba, scritta in tempo di guerra, parla a tutti noi”.

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” è di coproduzione italo-francese.

