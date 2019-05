Bari, coppia Rom candidata alle elezioni: “Abbiamo ricevuto minacce”

Due cittadini Rom candidati alle elezioni comunali di Bari, Dainef e Ligia Tomescu, hanno denunciato di aver ricevuto una serie di minacce e insulti. La lista con cui i due concorrono alle amministrative, Bari Bene Comune, ha presentato un esposto alla locale Questura.

La coppia, che fa parte alla comunità Rom del capoluogo pugliese, è stata vittima di offese su Facebook: alcuni utenti li hanno apostrofati come “ladri”, altri hanno affermato che “ora potranno scegliere in che casa abitare”. Altri ancora hanno scritto, a proposito della loro candidatura, che”ora in politica ci sono cani e porci”. I

I rappresentanti della lista Bari Bene Comune, che sostiene il sindaco uscente Antonio Decaro, ha depositato un esposto per “commenti calunniosi, offensivi, e minacciosi verso la comunità Rom”della città.

Commenti che, secondo Bari Comune, sono la “testimonianza del clima d’odio razziale diffuso” e “rendono concreti i nostri timori circa l’incolumità dei nostri candidati, nonché della comunità dove essi vivono ed operano”.

“Candidati e simpatizzanti della lista Bari Bene Comune vigileranno e contrasteranno in tutte le forme e in ogni luogo i comportamenti discriminatori, le intimidazioni, i fenomeni di illegalità come il voto di scambio”, si legge sulla pagina Facebook della lista.

Dainef e Ligia Tomescu vivono in un campo Rom autorizzato a Bari e hanno da poco ottenuto la card del reddito di cittadinanza. I due hanno dichiarato di essersi candidati per migliorare le condizioni di vita della comunità Rom “a partire dalla città di Bari, che sentiamo nostra da sempre”.

