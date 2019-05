Bambino di due anni ucciso a Milano, chi è il padre sospettato di omicidio

Bambino ucciso Milano padre | Aliza Hrustic. Questo il nome del padre del bambino trovato morto con evidenti segni di violenza sul corpo nel suo appartamento a Milano in via Ricciarelli. Aliza è ricercato perché dopo aver chiamato l’ambulanza è sparito e non è stato rintracciabile per ore. Alle ore 13 è stato trovato e fermato dalla polizia.

Si tratta di un 25enne nato a Firenze, da genitori croati. Le indagini si sono da subito concentrate su di lui.

Bambino ucciso Milano padre | Le violenze

I segni di violenza – Secondo quanto appreso finora, sul corpo sono stati trovati evidenti segni di violenza e i paramedici hanno solo potuto constatare il decesso del piccolo. Sul pianerottolo tracce di sangue. A chiamare i soccorsi è stato il padre del bambino, ma all’arrivo della polizia c’era soltanto la madre, Silvja Z., una donna croata di 23 anni.

La chiamata – La telefonata al centralino del 112 è arrivata di mattina presto, precisamente alle ore 6.02. I genitori, in lacrime, hanno detto che il bambino aveva problemi respiratori ma all’arrivo dei paramedici il bambino era già morto. Secondo quanto emerso finora, sembra che il piccolo avesse i piedi legati, lividi e una ferita alla testa la cui natura non è stata ancora chiarita.

La madre avrebbe dato la colpa al marito, proprio lui che attualmente è ricercato dalla polizia.