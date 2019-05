🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 21 maggio 2019 | Dati auditel | Share | Rush | The voice of Italy | Come un gatto in tangenziale

ASCOLTI TV 21 MAGGIO 2019 – MARTEDÌ – Anche oggi, c’è grande attesa per la pubblicazione dei dati Auditel sugli ascolti.

Nella serata televisiva di ieri martedì 21 maggio tante le opportunità per i telespettatori. Rai 1, per omaggiare il grande ex pilota Niki Lauda, scomparso a 70 anni, ha mandato in onda il film Rush.

Su Rai 2 invece nuovo appuntamento con The Voice of Italy, il talent musicale condotto da Simona Ventura e giunto alle semifinali. Su Canale 5 invece il pubblico ha potuto seguire la commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi Come un gatto in tangenziale.

Infine spazio ai talk politici con la consueta sfida tra DiMartedì su La 7 e Cartabianca su Rai 3.

Gli ascolti televisivi, giorno per giorno

Ascolti tv 21 maggio 2019 | Chi ha vinto la serata

A causa di un problema tecnico, l’Auditel ha rilasciato i dati sugli ascolti tv di ieri sera molto tardi, nel primo pomeriggio.

Alla fine, il cambio di programmazione all’ultimo minuto non ha premiato Rai 1: Rush è stato infatti visto da 2.359.000 spettatori, pari al 10,3 per cento di share. Numeri molto lontani dalla trasmissione che ha vinto la serata, ovvero il film Come un Gatto in Tangenziale su Canale 5, che ha raccolto davanti al televisore 3.780.000 spettatori (17,5 per cento di share).

Non male anche Rai 2, con The Voice of Italy, che ha ottenuto 2.050.000 ascolti tv, pari al 10,6 per cento. Un dato che peggiora leggermente i numeri ottenuti dal talent show musicale settimana scorsa.

Molto bene anche Rete 4, che con le soap opera fa sempre centro: Il Segreto ha ottenuto infatti 1.817.000 ascolti (7,3 per cento), mentre subito dopo Una Vita si è fermato a 1.365.000 spettatori (6,5 per cento).

Per quanto riguarda invece la battaglia tra i due programmi di approfondimento politico, vince come sempre DiMartedì, su La 7, con 1.601.000 spettatori e uno share del 7,5 per cento, mentre su Rai 3 #Cartabianca si è fermato a 1.292.000 ascolti e uno share del 6,4 per cento.

Su Italia 1 il film 300 – L’Alba di un Impero è arrivato a 1.111.000 spettatori (4,8 per cento), mentre su Tv8 Shoot ‘Em Up – Spara o muori! ha segnato l’1,1 per cento con 271.000 spettatori. Sul Nove, invece, il film La Maschera di Zorro è arrivato a 359.000 ascolti (1,7 per cento).

Ascolti tv 21 maggio 2019 | Martedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Per quanto riguarda la fascia Access prime time, ieri sera ha trionfato – diversamente dalle altre sere – Canale 5, grazie a Striscia la Notizia, che ha ottenuto una media di 4.591.000 spettatori con il 18,9 per cento di share.

Poco indietro Rai 1 con I Soliti Ignoti, che si è fermato a 4.414.000 spettatori con il 18,4 per cento. Terzo programma della fascia è Otto e Mezzo, su La 7, con 1.898.000 spettatori (8 per cento).

Su Rai 2, Tg2 Post ha ottenuto il 4 per cento di share con 977.000 spettatori. Su Italia 1, invece, CSI è arrivato a 1.151.000 spettatori (4,8 per cento). Su Rai 3, invece, la soap Un Posto al Sole si è fermata a 1.533.000 ascolti (6,7 per cento).

Su Rete 4 invece Stasera Italia ha registrato 1.069.000 ascolti (4,6 per cento), mentre su Tv 8 Guess my Age si è fermato a 549.000 spettatori (2,3 per cento).