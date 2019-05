THE VOICE STREAMING 21 MAGGIO – The Voice of Italy torna con il quinto appuntamento questa sera su Rai 2.

Le Blind Audition termineranno stasera con la numero cinque. Morgan ha completato ufficialmente il suo team già nella precedente puntata e adesso tocca a Gue Pequeno, Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini.

Ogni team dovrà essere composto, al termine della quinta Blind Audition, da 14 concorrenti. L’ultimo giudice che completerà il suo team andrà incontro a una simpatica punizione stabilita da Simona Ventura già nella prima puntata di The Voice.

Al termine della selezione, ogni giudice dovrà scremare il numero dei propri concorrenti e ogni team da 14 dovrà passare a 6.

La prossima puntata infatti corrisponderà alla fase “battle”.

Ma dove vedere The Voice of Italy? Ve lo diciamo noi.

The Voice streaming 21 maggio | Tv

The Voice va in onda su Rai 2, il secondo canale della Rai che trovate al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, oppure in versione HD al tasto 502.

Chi dispone di un abbonamento Sky, può trovare Rai 2 anche al tasto 102 del decoder.

The Voice streaming 21 maggio | Diretta

Non potete accedere alla tv questa sera? Nessun problema, Rai ha pensato anche a questo. Se avete a disposizione un computer, o smartphone e tablet potete usufruire di RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione dell’utente i contenuti Rai in modo del tutto gratuito.

Basta registrarsi alla piattaforma e accedere ai contenuti Rai. Ma c’è di più. Grazie alla funzione on demand, potete recuperare la puntata di The Voice anche in un secondo momento dopo la messa in onda.

Se questa sera siete indaffarati ma vorreste recuperare la puntata per scoprire chi sono gli eliminati del talent show condotto da Simona Ventura, allora ricordatevi dell’opzione on demand di RaiPlay.

The Voice va in onda martedì 21 maggio 2019 alle ore 21:20 su Rai 2.

Tutto quello che c’è da sapere su The Voice of Italy