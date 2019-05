THE VOICE 2019 SEMIFINALE – Questa sera va in onda la quinta puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura.

La messa in onda della semifinale cambierà un po’ le carte in gioco del programma, che in genere va in onda di martedì.

La penultima puntata di The Voice of Italy infatti verrà trasmessa giovedì 30 maggio 2019, sempre in prima serata.

Protagonisti della scena saranno come sempre i quattro giudici e i loro rispettivi team.

Oltre alla puntata del 21 maggio 2019, The Voice andrà in onda anche martedì 28 maggio con la fase del “Knock out” dove verranno eliminati altri concorrenti.

Poi, dopo due giorni, andrà in onda la semifinale e sarà l’ultima occasione per i coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Morgan per decidere chi far salire sul palco nell’attesissima finale di questa edizione.

La puntata finale di The Voice infatti andrà in onda il 4 giugno e sarà in diretta.

The Voice 2019 semifinale | Intanto stasera la quinta blind audition

Martedì 21 maggio 2019 va in onda la quinta Blind Audition che finalmente completerà i rispettivi team dei quattro giudici. Morgan ha già completato la sua squadra nella precedente puntata, quindi tocca agli altri tre giudici aggiungere gli ultimi concorrenti ai propri team. L’ultimo dei giudici che completerà la propria squadra dovrà pagare pegno come prestabilito da Simona Ventura.

Una volta completate le squadre, ogni giudice avrà a disposizione 14 concorrenti. Di questi, soltanto 6 per squadra andranno poi alla prossima puntata. The Voice va in onda sempre su Rai 2.

