TERREMOTO OGGI PUGLIA – Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi, martedì 21 maggio 2019, intorno alle ore 10,13 in Puglia. La scossa è stata avvertita in zona Barletta, Andria, Trani e Brindisi. La magnitudo stimata, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è di 3.9 con epicentro a 4 chilometri a sud est di Barletta ad una profondità di 34 chilometri.

Per il momento non risultato danni a cose o persone. Migliaia di persone sono però scese in strada allarmate dal forte tremore.

Centinaia le chiamate ai Vigili del Fuoco che hanno immediatamente iniziato una ricognizione aerea con un elicottero.

A titolo precauzionale, molte scuole di Barletta e Trani sono state evacuate. Evacuati anche il Palazzo di Giustizia di Bari e la stazione ferroviaria di Bitonto.

La scossa è stata avvertita fino a Potenza (Basilicata).

Terremoto oggi Puglia | Le reazioni sui social

Pochi istanti dopo la scossa sono stati tantissimi i cittadini pugliesi che si sono riversati sui social network per segnalare l’evento sismico. In particolare su Twitter dove hanno scritto: “Mai sentita una scossa così forte”, “Che paura”, “Ero a scuola e ho sentito la scossa, non sapete che paura”. E ancora: “Scossa avvertita anche a Bari”, “La scossa più lunga e forte che abbia mai sentito”, ” Svegliata dal terremoto…”.

