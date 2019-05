🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv The Voice of Italy Rai 2 | The Voice | 21 maggio 2019 | Rai 2

STASERA IN TV THE VOICE OF ITALY RAI 2 – Puntata 21 maggio – Questa sera va in onda la quinta puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto per questa edizione da Simona Ventura. Il programma va in onda come tutte le settimane su Rai 2.

The Voice è pronto a intrattenere il pubblico della Rai con nuove esibizioni, nuovi concorrenti e qualche scelta da fare.

Stasera in tv The Voice of Italy Rai 2 | La puntata di stasera | Giudici

Cosa succederà nella puntata di questa sera? I giudici dovranno decidere chi tra gli aspiranti cantanti potrà unirsi ai team. Attualmente, mancano 6 posti per completare tutti e quattro i team. In realtà, Morgan ha già completato il suo team nella precedente puntata, quindi adesso tocca a Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio e Gue Pequeno darsi da fare.

Le anticipazioni della puntata di The Voice in onda il 21 maggio

Simona Ventura nella prima puntata aveva detto che l’ultimo dei giudici a completare il proprio team avrebbe pagato pegno. In che consiste? Nel cantare la hit di uno dei tre giudici (tre perché Morgan ha già completato il suo team e quindi è fuori dalla sfida): Gigi D’alessio la celebre hit di Gue Pequeno “Tuta di Felpa”, Elettra Lamborghini il brano di Morgan “Altrove” e Gue Pequeno “Non dirgli mai” di D’Alessio.

Questa è la quinta Blind Audition. Dopo questa puntata, i team saranno composti ognuno da sei concorrenti. Mancheranno poi tre puntate per la finale.

La semifinale di The Voice of Italy è attesa per giovedì 28 maggio 2019, appuntamento speciale della settimana che seguirà quella del 26 maggio.

The Voice of Italy vi aspetta con la quinta puntata questa sera 21 maggio alle ore 21:20 su Rai 2.

Cosa c’è stasera in tv oltre a The Voice

Stasera su Sky