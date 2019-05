Stasera in tv 21 maggio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Rush | The Voice of Italy | Come un gatto in tangenziale

Ma cosa c’è stasera in tv 21 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 21 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv del 21 maggio prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Rush

Questo martedì sera Rai 1 vuole intrattenere il suo pubblico con un omaggio a un campione della Formula 1 che si è spento lunedì 20 maggio. Niki Lauda infatti è uno dei protagonisti di Rush, il film del 2013 riproposto in prima serata su Rai 1.

La trama: Rush parla della rivalità tra Niki Lauda e James Hunt, interpretati rispettivamente da Daniel Bruhl e Chris Hemsworth. Erano gli anni ’70 e i due aspiranti piloti gareggiavano entrambi alla Formula 3. Da quel momento, la loro rivalità non ha avuto confini. Entrambi con la stessa aspirazione eppure così diversi: da una parte c’era Niki Lauda, così meticoloso e dedito alla propria disciplina; dall’altra, James Hunt era un rinomato playboy che voleva godersi la vita senza freni. Rush è un film che ripercorre i successi e le cadute di due campioni di Formula 1.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – The Voice of Italy

Su Rai 2 va in onda la quinta puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura e che vede schierati quattro giudici con quattro team: anche questa sera Morgan, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Gigi D’Alessio animeranno la serata selezionando i loro concorrenti per rimpolpare il proprio team. Questa è la quinta e ultima Blind Audition, dopodiché si partirà con la battle. Mancano poche puntate alla finale, chi vincerà quest’edizione di The Voice?

Stasera in tv 21 maggio | Rai 3

La guida tv del 21 maggio su Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Che ci faccio qui

21:00 – Parlamento Elezioni Europee 2019 I Confronti riservati ai rappresentanti nazionali di lista

21.30 – Cartabianca

Anche questo martedì torna l’appuntamento con Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer che tratterà delle imminenti elezioni europee del 26 maggio.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia

21.25 – Il segreto

Questa sera Rete4 offre al propri pubblico ben due puntate de Il segreto: si tratta delle puntate numero 1956 e 1957 e gli appassionati non possono di certo perdersele.

Stasera in tv 21 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.20 – Come un gatto in tangenziale

Canale 5 questa sera si scontra con il film di Rai 1 Rush proponendo a sua volta una pellicola intitolata Come un gatto in tangenziale. Il film, del 2017, vede nel cast Antonio Albanese e Paola Cortellesi.

La trama: Giovanni è un intellettuale che vive a Roma, mentre Monica è un’ex cassiera e vive nella periferia romana. I due s’incontrano perché i loro figli adolescenti sono innamorati. Giovanni e Monica, seppur così diversi, hanno un obiettivo in comune: far lasciare i loro figli perché questa relazione non può continuare.

Peccato che a furia di lottare contro l’amore dei figli, i due genitori finiscano per cascare in una fatale attrazione.

Italia 1

Quali sono i programmi tv del 21 maggio su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: scena del crimine

21.25 – 300: L’alba di un impero

Italia 1 questa sera propone in prima serata 300: L’alba di un impero, il film del 2014 diretto da Noam Murro e ispirato a una storia parallela, quella di 300 di Zack Snyder. Protagonisti di questa pellicola sono Sullivan Stapleton e Eva Green.

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Dimartedì

Torna l’appuntamento con DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris che in questa puntata parlerà ovviamente delle elezioni europee 2019. Oltre a questo, anche altri temi scottanti della politica italiana.

Stasera in tv 21 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Shoot ‘Em Up – Spara o muori!

Tv8 rilancia con Shoot ‘Em Up – Spara o muori!, un film del 2007 scritto e diretto da Michael Davis.

Sky Cinema 1

Il lunedì di Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:05 – Overboard

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Catch-22

Questa sera su Sky Cinema 1 va in onda la prima puntata di Catch-22, la serie prodotta, diretta e interpretata da George Clooney.

Stasera in tv 21 maggio | Sky Uno

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – Cuochi d’Italia

Questa sera torna l’appuntamento in prima serata su Sky Uno con Cuochi d’Italia. Noi abbiamo già fame. E voi?