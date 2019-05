Regno Unito condannati Foreign fighters | Due foreign fighters, che nel 2016 e nel 2017 si erano recati al confine tra Siria e Turchia per combattere per il sedicente Stato Islamico, sono stati condannati a 14 anni di carcere dal tribunale di Birmingham nel Regno Unito. I due ragazzi, entrambi ventiduenni, avevano organizzato il viaggio attraverso il noto portale web TripAdvisor. A riportare la storia è il quotidiano The Guardian, specificando che la sentenza è stata emessa il 20 maggio.

Dopo avere cercato informazioni sul web, Safwaan Mansur e Hanzalah Patel avevano prenotato un viaggio in bus di 24 ore in direzione di Hatay, in Turchia, vicino al confine siriano. Durante il processo Mansur ha dichiarato di essere andato in quell’area per “dare un’occhiata come fanno molti altri turisti”.

Nel 2017 la coppia era stata arrestata in Turchia e i due erano stati trattenuti in carcere per nove giorni prima di essere mandati nel Regno Unito.