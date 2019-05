Prossima estrazione del Lotto | 23 maggio 2019 | Data | Orario | Quando | Numeri vincenti

Quando si farà la prossima estrazione del lotto? L’estrazione di oggi, martedì 21 maggio, ormai è già in archivio. È già tempo di pensare alla prossima. Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto sono gli appuntamenti che gli italiani attendono con ansia ogni settimana.

Ma quando sarà la prossima estrazione dei numeri vincenti? L’estrazione numero 62 del 2019 si terrà giovedì 23 maggio 2019.

L’appuntamento, come al solito, è alle ore 20:00 in punto di giovedì 23 maggio con tutti i numeri vincenti che TPI pubblicherà in tempo reale nei suoi articoli.

Ma quando ci sono le estrazioni del Lotto? L’estrazione del Lotto avviene tre volte a settimana: il martedì, il giovedì e il sabato. L’orario delle estrazioni oscilla tra le 20 e le 20:30.

Le giocate sono accettate tutti i giorni, in qualsiasi orario. Con un’eccezione: nei giorni di estrazione (dunque martedì, giovedì e sabato), per permetterne il corretto svolgimento, il gioco chiude alle 19:30 e riapre un’ora dopo la fine dell’estrazione, all’incirca alle 21:30.

Prossima estrazione del Lotto – ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può diventare una malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza contatta Giocoresponsabile.

Come entrarci in contatto? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 attraverso il portale www.giocaresponsabile.it sempre.

COME SI GIOCA AL LOTTO