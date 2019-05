Previsioni meteo oggi 21 maggio 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 21 MAGGIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 21 maggio 2019:

Previsioni meteo oggi 21 maggio 2019 | NORD

Durante la giornata di oggi addensamenti compatti su Triveneto, Liguria e rilievi Emiliani con piogge sparse in particolare su Friuli Venezia Giulia e levante Ligure. Nel corso del pomeriggio anche su gran parte delle aree alpine. Cielo velato sulle altre aree del nord Italia.

Previsioni meteo oggi 21 maggio 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Addensamenti compatti con piogge sparse su regioni tirreniche e Umbria. Cielo poco nuvoloso sul resto del centro Italia. Nel pomeriggio attesi miglioramenti sulle aree costiere tirreniche. Qualche addensamento nuvoloso a ridosso dei rilievi.

SUD E SICILIA

Nubi localmente consistenti su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria. Previsto qualche locale piovasco. Sul resto del sud previsto bel tempo. Nel pomeriggio attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni.

Previsioni meteo oggi martedì 21 maggio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in aumento sulle regioni centrali, Campania e Molise; in lieve calo invece sulla Sicilia. Massime in rialzo su tutto il Paese, in particolare sulla Sardegna.

VENTI

Venti deboli settentrionali al Nord. Tendenti a disporsi dai quadranti occidentali sulla pianura. Da deboli a moderati occidentali sul resto dell’Italia. Rinforzi su Sardegna e dorsale appenninica.

MARI

Mari? Generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione su Adriatico e Ionio.