Oroscopo Paolo Fox 21 maggio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 21 MAGGIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 21 maggio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2019 | Previsioni

Cogliete la palla al balzo e riprendete in mano quei progetti partiti a fine aprile. Questa potrebbe essere la giornata perfetta per ottenere qualche soddisfazione in più.

Mercurio torna ad essere favorevole e vi sentirete pronti per una nuova proposta lavorativa.

L’oroscopo completo di oggi 21 maggio 2019

Avete troppi progetti tra le mani e questo potrebbe provocarvi un po’ di stress, tra martedì e giovedì.

Al momento potrebbe aprirsi una fase molto importante per voi che state cercando di mettervi in gioco, soprattutto in ambito lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2019 | Gemelli

Questa sarà una settimana promettente per voi, avrete coraggio da vendere e cercherete di vedere sempre il lato positivo delle cose. Siete reduci da un pessimo periodo, ma non avete mollato e adesso siete qui pronti per affrontare una nuova sfida.

Questa settimana è partita in modo frettoloso e avvertite una certa vulnerabilità nelle vostre azioni. Il vostro umore è mutevole e a causa della Luna avrete anche qualche fastidio nel fisico.

Avete imposto la vostra leadership negli ultimi tempi e finalmente ne state raccogliendo i frutti.

Purtroppo in amore non ripaga lo stesso atteggiamento, dovreste provare a essere più pazienti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2019 | Vergine

Cari Vergine, state cercando soluzioni ma senza via d’uscita. Troppa confusione vi rende irrequieti, soprattutto se tra le proposte lavorative vi convince poco e niente, soprattutto a causa della bassa retribuzione.

Alcune tensioni che vi accompagnano da tempo potrebbero finalmente scomparire. Ma c’è di più, potrebbe arrivare anche una svolta lavorativa. Il nervosismo e la stanchezza sono la vostra costante della settimana, preferireste infatti rimanere da soli.

Saranno giornate importanti in ambito professionale, perché potrebbe arrivare quella risposta che stavate aspettando da tempo. In amore non vince chi fugge e forse neanche chi rincorre. Siete stati abituati a rincorrere l’amore, ma forse adesso è arrivato il momento di sedersi e aspettare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2019 | Sagittario

Siete un tantino nervosi, la vostra condizione psicologica migliorerà. Non abbattetevi se qualcuno vi rema contro, prima o poi la tensione sfumerà. Anche se qualcuno non ha alcuna intenzione di riconoscere i vostri meriti, sapete voi qual è il vostro valore.

Aria di rinnovo per voi, Capricorno. Questa è la svolta che stavate aspettando per ricominciare da capo, cancellare tutto e ripartire da zero. Soprattutto in ambito professionale, potrebbero esserci piacevoli novità all’orizzonte.

Periodo di accese discussioni per voi. Dovreste cominciare a tutelare maggiormente i vostri interessi.

Anche l’amore potrebbe esservi ostile oggi, la persona amata potrebbe avere qualche ripensamento.

Occhio alla vita di coppia, l’amore potrebbe essere un tantino turbolento per voi. In questi giorni vorreste soltanto un abbraccio dalla persona amata e invece siete immersi in profonde acque oscure. Adottate un atteggiamento positivo e alcune crisi potrebbero risolversi da sole.