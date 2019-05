Oroscopo di domani | 22 maggio 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 22 MAGGIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 22 maggio 2019:

Oroscopo di domani mercoledì 22 maggio 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, una giornata all’insegna del nervosismo e della diffidenza, soprattutto sul lavoro.

Cercate di essere meno indisponenti, altrimenti i vostri colleghi potrebbero allontanarvi. Sorridete di più.

Cari Toro, giornata all’insegna dell’amore secondo l’oroscopo di domani. Capite chi e cosa volete veramente.

Datevi un obiettivo, anche sul lavoro, a quel punto la vostra determinazione vi aiuterà nel realizzarlo.

Oroscopo di domani 22 maggio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, la giornata di domani vi vede pieni di energie, con tanta simpatia e ironia nei confronti degli altri.

Un entusiasmo che risulterà contagioso. Attenzione però a non confidarvi alle persone sbagliate.

Cari Cancro, oggi rischiate di mordere, soprattutto se qualcuno prova a farvi qualche battuta.

Cercate di essere meno nervosi. La Luna in opposizione vi può creare qualche difficoltà sul lavoro.

Amici del Leone, avete molta voglia di socializzare, d’altronde per carattere siete propensi a divertirvi ed essere l’anima della festa.

Le stelle sono dalla vostra parte: approfittatene. Portate avanti i progetti che avete in mente.

Oroscopo di domani 22 maggio 2019 | Vergine

Giornata al top per i sentimenti per il vostro segno domani 22 maggio 2019.

Il momento buono per concretizzare una storia nata da poco. Abbiate fiducia, i risultati arriveranno nel tempo.

Amici della Bilancia, ricordatevi che gli imprevisti possono sempre esserci, soprattutto sul lavoro. Prendete le cose con meno ansia.

L’oroscopo di domani vi vede in netta ripresa in amore, soprattutto a partire dalle prossime settimane.

Una giornata quella del 22 maggio 2019 dedicata soprattutto ai propri affetti. Dedicatevi alla cura dei vostri cari.

Non nascondete le vostre paure e ansie. Svelerete un lato umano che vi farà voler bene dagli altri.

Oroscopo di domani 22 maggio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, avete il Sole e Mercurio in opposizione in questo mercoledì 22 maggio 2019. Fate quindi attenzione.

Attenti in particolare a come parlate: potreste commettere delle gaffes soprattutto sul lavoro.

Amici del Capricorno, l’oroscopo vi invita a fare dell’autoanalisi sulla direzione che la vostra vita ha intrapreso.

Sia in amore che sul lavoro è il caso di fare un bilancio: riflettete prendendovi il giusto tempo.

Siete particolarmente chiacchieroni e ficcanaso in tutto quello che fate nella giornata di domani.

In generale prevista tensione, per via di cambiamenti che dovete affrontare.

Amici dei Pesci, venite da un periodo non facile. Non trascurate il vostro partner: sarà un valido appoggio.

Nei momenti difficili infatti affidatevi alle persone care, per cui voi avete fatto tanto.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani 22 maggio | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 22 maggio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

