Numero verde Inps reddito di cittadinanza | Gratuito da cellulare | Carta RdC | Saldo | RdC Card | Poste Italiane

Numero verde Inps reddito di cittadinanza – Sono molti i beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza che hanno spesso bisogno di supporto e assistenza per quanto riguarda alcune questioni legate al nuovo sussidio economico, come ad esempio informazioni sull’esito della domanda o sull’utilizzo della RdC card.

Per questo motivo l’Inps – come anche Poste Italiane – ha messo a disposizione della platea di beneficiari del reddito o della pensione di cittadinanza un numero da chiamare al fine di avere chiarimenti e assistenza: molto importante è sottolineare che l’istituto di previdenza può rispondere solo a quesiti che siano attinenti con l’accoglimento o meno dell’istanza, mentre una volta ottenuto il sussidio sono gli uffici delle poste ad occuparsi dell’assistenza e del supporto per quanto riguarda la ormai nota card gialla.

Esiste dunque più di un numero da chiamare per l’assistenza sulla base del tipo di domanda del richiedente. C’è è anche un ulteriore canale per ricevere assistenza online: il sito del governo dedicato al reddito di cittadinanza, infatti, ha una specifica sezione dedicata a chi ha bisogno di aiuto (o ha bisogno di chiarimenti per quanto riguarda i requisiti necessari per ottenere il sussidio).

Per accedervi non bisogna far altro che scorrere in basso la home del sito, cliccare su “Chiedi supporto” e poi compilare il form: oltre che sui requisiti, il servizio risponde a domande su Spid, l’esito della domanda, l’invio dell’istanza e anche in merito al percorso previsto per chi riceve il sussidio. Fornendo tutte le informazioni richieste e spiegando bene il quesito si riceverà risposta in tempi brevi sull’indirizzo mail indicato.

Per quanto riguarda invece i numeri telefonici, il servizio di assistenza Inps può essere contattato – al fine di richiedere ad esempio informazioni sullo stato della domanda – al numero verde gratuito da rete fissa 803 164. Gli operatori rispondono dal lunedì al venerdì dalle ore 8 fino alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Se invece, nei medesimi orari, si vuole contattare il servizio da cellulare, il numero da digitare è lo 06 164164: in questo caso, però, il servizio è a pagamento e la tariffa varia in base al proprio gestore telefonico.

Quando la richiesta è invece ormai accolta, il servizio di assistenza diventa a carico di Poste Italiane, che ha il compito di rilasciare le card ai beneficiari del sussidio. Per qualsiasi questione relativa agli accrediti (o, appunto, al rilascio stesso della carta) è necessario chiamare il numero verde delle Poste gratuito da cellulare all’803 160, il quale è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20.

Se si chiama da linea fissa, invece, il servizio è a pagamento: il numero da comporre è l’199 100 160 e il costo varia sulla base del proprio gestore, non potendo però superare i 0.60 euro al minuto più 0.15 euro di scatto alla risposta.

