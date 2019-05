La social nonna di Fedez colpisce ancora: ecco cos’ha detto sui tatuaggi del nipote

Nonna Fedez radio tatuaggi | Una nonna decisamente social e al passo coi tempi, quella del rapper italiano Federico Lucia, in arte Fedez. Luciana Violini, 80 anni, ha recentemente aperto un account Instagram che ha spopolato sul web: “Nonna imprenditrice digitale”, è la descrizione che si legge nella sua biografia: un vero tormentone per gli utenti.

Inarrestabile: nel giro di pochi giorni e dopo solo cinque post, la social nonna ha già collezionato quasi 200 mila followers, un record a cui nemmeno l’altra donna di Fedez, Chiara Ferragni, potrebbe ambire. Con la popolarità, arrivano anche i primi inviti in radio.

Lunedì 20 maggio, la signora Luciana ha infatti partecipato all’emissione Social Room su RDS Next e con la sua spontaneità ha conquistato ancora una volta il pubblico.

Interrogata dagli speakers su cosa pensasse dei giovani d’oggi, la social nonna di Fedez ha risposto così: “Io avevo un pregiudizio nella vita, di incontrare le persone in male arnese, non mi avvicinavo, non davo confidenza. Da mio nipote ho imparato che invece i tatuaggi non vogliono dire che non sei una buona persona”.

Una risposta spontanea e cristallina che rende la “nonna imprenditrice digitale più famosa d’Italia” ancora più amata dai suoi sempre più numerosi seguaci.

