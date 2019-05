“Francesca Verdini ha lasciato Matteo Salvini”

Matteo Salvini Francesca Verdini finita

È appena nata e già finita. O, per lo meno, così pare. La storia d’amore tra Matteo Salvini e la sua nuova fiamma Francesca Verdini sarebbe giunta al capolinea. Si tratterebbe ancora di un’indiscrezione, confermata, però, dal fatto evidente che i due non si siano più fatti vedere in pubblico insieme. Dettaglio non da poco. [chi è Francesca Verdini]

In queste ore si rincorre la notizia su Twitter, dove un post rimbalza da un punto all’altro del social, suscitando l’attenzione e la curiosità di molti. “La Verdini ha lasciato Salvini. Avanti un’altra”, fa sapere Il Portaborse. Un account misterioso, la cui bio parla da sé: “È nelle stanze del potere. Conosce segreti. Sa prima degli altri cose che accadranno”. E a parlare è soprattutto il suo seguito, pari a oltre 30mila follower.

Se i due si siano davvero lasciati ancora non c’è alcuna sicurezza, fatto sta che anche nel celebre libro “Io sono Matteo Salvini”, alla domanda posta dalla giornalista Chiara Giannini sull’amore, il vicepremier leghista dà una risposta vaga, si lancia nella difesa strenua della sua privacy. Ma ricordiamo bene tutti come il ministro dell’Interno ha vissuto la sua storia con la ex Elisa Isoardi. Sui rispettivi social i due lasciavano continuamente traccia del loro amore.

La storia di Matteo Salvini e della conduttrice de La Prova del Fuoco era nata e cresciuta sotto ai riflettori (dove pure era morta). Anche quella con Francesca Verdini era nata più o meno allo stesso modo, con il vicepremier della Lega paparazzato al ristorante del fratello della giovane Francesca, in pieno centro a Roma, a pochi passi dai palazzi del potere.

Insomma, il fatto che i due non si facciano vedere in giro da un bel po’. La prima uscita pubblica era stata all’anteprima romana di Dumbo di Tim Burton, poi i due erano comparsi ancora insieme, sempre mano nella mano, fino al buio.

Un altro elemento ricorre nell’ultima storia d’amore del vicepremier con quella precedente: anche stavolta sarebbe stata lei a lasciare lui. Povero Matteo. Ma ha ragione Il Portaborse: avanti un’altra.

