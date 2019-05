Mark Caltagirone Alessandra Amoroso | Un mistero senza fine quello che aleggia attorno l’ormai smentita love story tra Pamela Prati e il fantomatico Mark Caltagirone.

Pamela Prati, l’assurda storia del matrimonio (finto?) con Marco Caltagirone: le ultime news

A gettare nuove ombre su questa figura ormai mitologica un commento apparso sotto un post della cantante Alessandra Amoroso, lo scorso sabato 18 maggio, ospite della trasmissione Amici.

“Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo, sei una bella persona”.Così un profilo corrispondente a tale Mark Caltagirone ha scritto sotto il video che ripercorre la presenza dell’artista su Canale 5 da Maria De Filippi.

Nemmeno a dirlo si sono scatenati da subito i commenti della “big family” della Amoroso che tra il divertito e l’incredulo hanno preso d’assalto il “povero” Mark, o chi per lui.

“Volo”, “chist è scem…”, “bugiardo” e una valanga di risate da parte dei followers della cantante non appena vista la presenza del Mark nazionale sullo scroll dei commenti.

Una storia che sta prendendo la via dell’assurdo e da cui la Amoroso ha creduto necessario prendere le distanze.

“Ha scritto anche a me – ha precisato Alessandra Amoroso nelle storie del suo Instagram – peccato che non ricordo il momento”.

Matrimonio Pamela Prati e Mark Caltagirone l’assurda storia

Continua dunque il gossip dell’anno che lentamente si è trasformato in un vero e proprio giallo. Dall’annuncio delle nozze in molte trasmissioni televisive e radiofoniche alla gogna mediatica: Pamela Prati continua a essere al centro dello scandalo.

Il presunto futuro marito, Mark Caltagirone, che sembra non esistere allo shit storm mediatico che rischia, di fatto, di mettere in cattiva luce la proficua carriera della showgirl, ex prima donna del Bagaglino.

