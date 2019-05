Grande Fratello, la rivelazione shock di Barbara D’Urso: “Ho avuto un ‘Mark Caltagirone anch’io'”

Grande Fratello Barbara D’Urso Caltagirone | Il “caso” Pamela Prati che da qualche tempo invade le pagine rosa dei principali giornali italiani si arricchisce di una nuova sconvolgente rivelazione.

Dopo l’annuncio della confessione choc della manager di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, che andrà in onda domani sera, 22 maggio, a Live – Non è la D’Urso, è proprio Barbara D’Urso a fare una rivelazione sorprendente durante la trasmissione del Grande Fratello di lunedì sera.

Durante la puntata, si stava parlando di Pamela Prati e della richiesta -respinta da Mediaset– della sua manager Eliana Michelazzo di “rifugiarsi” nella casa del Grande Fratello per sfuggire alla pressione mediatica di cui sarà l’oggetto dopo la trasmissione della puntata di Live – Non è la D’Urso di domani, in cui dovrebbe svelare definitivamente che Mark Caltagirone non esiste.

Come un fulmine a ciel sereno, arriva la confessione della D’Urso: “Ho scoperto di aver avuto un ‘Mark Caltagirone’ anch’io -ha detto la conduttrice- un fidanzato fantasma che si chiama Coppi, proprio come Sara Varone e Alfonso Signorini”.

“Questa cosa ha scioccato me per prima”, ha poi concluso Barbara D’Urso, che forse con questa rivelazione desiderava dimostrare vicinanza a Pamela Prati, da settimane nel mirino della cronaca rosa.

Per conoscere tutti i dettagli di questa intricata vicenda bisognerà attendere fino a domani, mercoledì 22 maggio, quando Eliana Michelazzo racconterà altri retroscena della fantomatica relazione fra Pamela Prati e Mark Caltagirone.

