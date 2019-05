Grande Fratello 2019 settima puntata | Ieri sera | Eliminato | Nomination

GRANDE FRATELLO 2019 SETTIMA PUNTATA – Il Grande Fratello è andato in onda ieri, lunedì 20 maggio 2019, con la settima puntata. Come sempre, tante novità e sorprese per i concorrenti del reality condotto da Barbara D’Urso.

Nella serata del 20 maggio, su Canale 5, i concorrenti del GF hanno intrattenuto al meglio il pubblico italiano, tra confronti accesi, lacrime e nuove rivelazioni.

Per chi si fosse perso qualcosa, volesse sapere chi è stato eliminato ieri al Grande Fratello, quale concorrente è finito in nomination, ecco un riassunto della settima puntata. Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Grande Fratello 2019 settima puntata | Cosa è successo | Francesca De André

Al centro della puntata di ieri 20 maggio 2019 del Grande Fratello 16 il tradimento di Giorgio nei confronti di Francesca De André. Il ragazzo ha deciso di lasciarla con un post su Instagram: decisione che Barbara D’Urso comunica subito alla concorrente del Grande Fratello.

Grande Fratello, Giorgio lascia Francesca De André

Nel frattempo viene fatto entrare nella casa Gennaro, che ammette, riferendosi alla De André: “Mi sono preso una bella cotta, mi sono fatto da parte per proteggerla e rispettare il loro rapporto”.

Gennaro intanto vede le foto del presunto tradimento di Giorgio, paparazzato a baciarsi con un’altra ragazza. Foto che vengono mostrate a Francesca De André. A quel punto la ragazza scoppia in lacrime e disperata ammette: “Ma che cosa ho fatto di male? Mi sento male. Ogni settimana devo stare male, non ce la faccio più, è un gioco al massacro questo”. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Una volta scoperto il tradimento, la nipote di Fabrizio De André dice di voler lasciare il gioco. Per provare a tranquillizzare la ragazza, che appare in preda a una crisi di panico, viene fatta entrare sua sorella, Fabrizia.

A quel punto la D’Urso fa sapere alla De André che oltre al tradimento, Giorgio ha deciso di lasciarla attraverso un post sui social. La conduttrice del Grande Fratello 2019 si schiera in difesa di Francesca e la invita a essere più forte, per non dare soddisfazione al suo ex di vederla in quello stato: “Da donna quello che mi fa inca**are – dice la D’Urso – che un uomo che è stato beccato a tradire la sua donna, perché è stato beccato, è che lui decide di prendere una pausa di riflessione non dicendo ho fatto uno sbaglio, ma i nostri sbagli. Il tuo sbaglio qual è stato?”, dice Barbara D’Urso.

Grande Fratello 2019 settima puntata | Cristiano Malgioglio e Francesca De André

Francesca De André è stata protagonista di un altro momento molto acceso della puntata di ieri del Grande Fratello. La scorsa settimana, infatti, Cristiano Malgioglio, uno degli opinionisti del Gf 16, aveva detto che vedendo lo show che la ragazza stava facendo nella casa, suo nonno Fabrizio si sarebbe rivoltato nella tomba.

Parole pesanti che la De André non ha accettato. Ieri c’è stato un duro confronto tra i due. Malgioglio ha ribadito di essere stato molto amico del grande Fabrizio, che di fatto lo ha scoperto artisticamente, mentre Francesca lo ha attaccato dicendo: “Tu ti preoccupi solo che la gente sappia che era tuo amico, non puoi parlare di una persona morta”. A quel punto l’opinionista ha risposto: “Ma tu non sei normale, sei una pazza totale. Per questo gli uomini ti lasciano perché sei volgare”.

Grande Fratello 2019 settima puntata | Cosa è successo | Serena Rutelli

Non poteva mancare la sorpresa settimanale a Serena Rutelli, la ragazza adottata da Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. Portata in studio, la ragazza trova il suo fidanzato, anche lui un ragazzo adottato. I due si abbracciano e si baciano.

Grande Fratello 2019 settima puntata | Vladimir Luxuria

Una delle sorprese della puntata di ieri del Grande Fratello 2019 è l’entrata di Vladimir Luxuria. La popolare transgender rimarrà nella casa per qualche settimana: “Francesca devi imparare a non trasformare il dolore che hai vissuto in rabbia verso gli altri perché non ti fa stare bene”, ha detto Vladimir rivolgendosi alla De André. E infine scherzando ha aggiunto: “Come Pamela Prati ha annunciato il suo fidanzamento, io annuncio che rimarrò incinta”.

Grande Fratello 2019 settima puntata | Eliana Michelazzo

Doveva entrare nella casa del Grande Fratello Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati, al centro del caso di gossip dell’anno dopo il matrimonio annullato con il presunto Mark Caltagirone.

Alla fine Mediaset con un comunicato ha annunciato che la Michelazzo non entrerà nella casa e non era neppure presente in studio. Barbara D’Urso ha parlato anche dell’intervista esclusiva che sentiremo mercoledì a Live Non è la D’Urso, durante la quale l’agente di Pamela Prati confesserà che Mark Caltagirone non esiste.

Matrimonio Prati, l’agente di Pamela svela la verità: “Mark Caltagirone non esiste”

Grande Fratello 2019 settima puntata | Chi è stato eliminato

Nel corso della puntata di ieri 20 maggio 2019 abbiamo scoperto chi è stato eliminato. Inizialmente a salvarsi è Serena, poi Erica. Restano in ballo Gaetano e Michael. I due ragazzi vengono portati in studio dove Barbara D’Urso comunica che Michael può rientrare in casa, mentre Gaetano l’eliminato della puntata di ieri del Grande Fratello.

Grande Fratello 2019 settima puntata | Chi è in nomination

Chi è in nomination per la prossima settimana? In nomination Martina, Serena e Michael. Si apre il televoto: come sempre sarà il pubblico da casa a decidere chi sarà eliminato.

