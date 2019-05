Grande Fratello 2019 Francesca De André | Giorgio Tambellini | Tradimento | Ieri

GRANDE FRATELLO 2019 FRANCESCA DE ANDRÉ – Una puntata complessa quella di ieri 20 maggio del Grande Fratello 2019 per Francesca De André, la concorrente entrata nella casa più spiata d’Italia nonostante la diffida da parte del padre Cristiano.

La ragazza infatti nel corso della puntata di ieri è venuta a sapere del tradimento da parte del suo fidanzato, Giorgio Tambellini, e della decisione del ragazzo di chiudere la loro storia, comunicata pubblicamente sui social.

Barbara D’Urso, infatti, ha mostrato le foto pubblicate da Oggi in cui si vede Giorgio baciarsi con un’altra persona. Non sapendo di essere stato paparazzato, il ragazzo ha poi preso pubblicato un post su Instagram in cui dichiarava di volersi prendere una pausa dalla relazione con Francesca, perché “sono stati commessi errori da entrambe le parti”.

Dopo aver visto le immagini, la povera Francesca è scoppiata in un pianto inconsolabile. A nulla sono servite infatti le rassicurazioni della sorella Fabrizia e di Gennaro, palesemente innamorato della ragazza.

Grande Fratello, Giorgio lascia Francesca De André

“Non ci credo di essere così stupida, per l’ennesima volta ho scelto un uomo di me*da”, ha commentato in lacrime Francesca De André. “Da donna quello che mi fa inca**are – ha commentato in diretta al Grande Fratello Barbara D’Urso – che un uomo che è stato beccato a tradire la sua donna, perché è stato beccato, è che lui decide di prendere una pausa di riflessione non dicendo ho fatto uno sbaglio, ma i nostri sbagli. Il tuo sbaglio qual è stato? Viviti la tua esperienza. Lui non si merita le tue lacrime”, ha detto la D’Urso.

“È un vigliacco, un codardo, pensava di non essere stato beccato ed è venuto qui a fare la sceneggiata. Lo sai dove se la può fare la pausa? Ogni lunedì devo dire che schifo! Deve sparire, deve togliere tutta la sua roba da casa mia, quello che ha perso qua è lui”, ha aggiunto la De André, visibilmente in preda al panico.

