Tria: “Sul deficit la decisione dipende dai mercati, e Salvini lo sa bene”

Governo news – “Il deficit non è una decisione autonoma dai mercati, perché significa prendere denaro a prestito e il problema è che il deficit significa che qualcuno sia disponibile a prestarci del denaro a quel tasso di interesse. Inutile pensare di fare un deficit per 2-3 miliardi in più quando poi per fare questo dobbiamo fare interessi aggiuntivi per 2-3 miliardi”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria ad Agorà su Rai Tre (qui tutte le ultime notizie sull’esecutivo).

“Salvini lo sa bene e non devo spiegare nulla a nessuno. C’è una campagna elettorale in atto”, ha detto Tria in riferimento alle dichiarazioni del ministro dell’Interno, che aveva detto di voler sforare il tetto del 3 per cento.

Governo news | Tria sul decreto famiglia – Il ministro dell’Economia ha parlato anche del decreto famiglia, dopo il rinvio del Consiglio dei ministri di ieri: “Per ora non sono state individuate le coperture e il provvedimento è stato rinviato”.

"Non sappiamo cosa sia questo miliardo. Se si spenderà meno di quanto preventivato per il reddito di cittadinanza si saprà a fine anno e non adesso. È inoltre chiaro che queste spese non possono essere portate all'anno successivo", ha aggiunto il ministro.

Tria ha parlato anche degli 80 euro di Renzi: “Nell’ambito di una riforma fiscale gli 80 euro vengono riassorbiti. Tecnicamente è stata una decisione sbagliata, risultano come spese e non come un prelievo. Inoltre tecnicamente è stato un provvedimento fatto male”.

“Nella seconda parte dell’anno potremo avere una ripresa più forte e dipende anche da quanto riusciamo a creare fiducia negli investitori e fiducia nei risparmiatori, che così possono utilizzare più reddito per i consumi. Per questo non bisogna creare allarmi per il futuro”, ha aggiunto il ministro dell’Economia.