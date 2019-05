Giro d’Italia 2019 decima tappa risultato | Vincitore | Ordine d’arrivo | Classifica

GIRO D’ITALIA 2019 DECIMA TAPPA RISULTATO – La decima tappa del Giro d’Italia 2019, che ha attraversato la Pianura Padana tra Ravenna e Modena, è stata vinta dal francese Arnaud Demare, che ha ottenuto la sua prima vittoria al Giro.

Demare ha battuto in volata l’italiano Elia Viviani. Per l’italiano ancora una seconda posizione dopo la volata vinta a Orbetello, in seguito alla quale era stato però retrocesso in graduatoria. Selig terzo.

A pochi metri dall’arrivo il gruppo è stato interessato da una caduta, che ha coinvolto diversi corridori tra i quali anche Matteo Moschetti e Ackermann. Quest’ultimo ha concluso ugualmente la corsa, scortato dai compagni di squadra, nonostante si sia ferito in modo abbastanza evidente al gluteo e al fianco. A pochissimi chilometri dall’arrivo Ventoso ha provato la fuga, ma è stato prontamente recuperato.

La tappa di oggi, 147 chilometri quasi tutti pianeggianti, era pensata soprattutto per i velocisti. Una gara interlocutoria, nel primo giorno della seconda settimana del Giro d’Italia, che faceva da preludio al grande spettacolo che ci attende nei prossimi giorni, quando arriveranno le grandi salite.

Intorno alle 14, subito dopo la prima fase di trasferimento dei corridori e l’inizio ufficiale della tappa, c’era già stata la prima fuga della giornata: Luca Covili (Bardiani-CSF) e Sho Hatsuyama (Nippo Vini Fantini Faizanè) avevano infatti staccato il gruppo principale, allontanandosi e guadagnando in poco tempo diversi secondi di vantaggio.

Tuttavia, a circa 30 chilometri all’arrivo il gruppo era riuscito a recuperare lo svantaggio dalla fuga e a ricompattarsi, dando il via all’ultima frazione della tappa che, come previsto, si è conclusa in volata.

La classifica del Giro d’Italia 2019

Dopo la decima tappa del Giro d’Italia non ci sono grandi cambiamenti nella classifica generale. Valerio Conti rimane in maglia rosa, Primoz Roglic segue con un vantaggio di 1’44” su Vincenzo Nibali.

Di seguito la classifica di tappa e quella generale nel dettaglio:

La classifica della decima tappa

Arnaud Demare 3:36:07 Elia Viviani + 0,00 Rudiger Selig + 0,00 Caleb Ewan + 0,00 Giacomo Nizzolo + 0,00 Davide Cimolai + 0,00 Manuel Belletti + 0,00 Giovanni Lonardi + 0,00 Jasper De Buyst + 0,02 Jacopo Guarnieri + 0,04

La classifica generale dopo la decima tappa

CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 36h 08’ 32” ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 36h 10’ 22” 01’ 50” PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 36h 10’ 53” 02’ 21” ROJAS Jose’ MOVISTAR TEAM 36h 11’ 05” 02’ 33” MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 36h 11’ 08” 02’ 36” AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 36h 11’ 11” 02’ 39” ANTUNES Amaro CCC TEAM 36h 11’ 37” 03’ 05” MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 36h 11’ 59” 03’ 27” CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 36h 12’ 02” 03’ 30” BILBAO LOPEZ Pello ASTANA PRO TEAM 36h 12’ 04” 03’ 32”

