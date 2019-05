Giro d’Italia 2019 decima tappa | Oggi | Presentazione | Altimetria | Difficoltà

GIRO D’ITALIA 2019 DECIMA TAPPA – Oggi, martedì 21 maggio 2019, prende il via la decima tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL GIRO D’ITALIA 2019

Dopo il giorno di riposo, una tappa perfettamente piatta che attraversa la Pianura Padana. Lunga serie di strade diritte ampie, ma intervallate da tutti i tipi di arredo urbano negli abitati e dalle strutture complementari alla circolazione come rotatorie, spartitraffico e dossi lungo l’intero percorso. Finale praticamente privo di cambi di direzione.

IL CALENDARIO DEL GIRO D’ITALIA 2019

Ultimi chilometri prevalentemente rettilinei su strade ampie e con negli ultimi 5 chilometri una sola curva a 2200 metri dall’arrivo. Da segnalare un tratto di 450 metri di pavé (porfido) dai 1500 a quasi l’ultimo chilometro. Rettilineo finale di 1500 metri in asfalto di larghezza 8 metri. Insomma, una tappa per velocisti. Chi vincerà lo sprint?

TUTTE LE TAPPE DEL GIRO D’ITALIA 2019 NEL DETTAGLIO

Giro d’Italia 2019 decima tappa | Altimetria

Di seguito l’altimetria della decima tappa del 102esimo Giro d’Italia:

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport.

L’ALBO D’ORO DEL GIRO D’ITALIA

Giro d’Italia | La classifica al via della decima tappa

Di seguito la classifica dopo la nona tappa del Giro d’Italia 2019:

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA 2019