Fedez e Leone in viaggio da soli per la prima volta: il rapper alle prese con la paternità | VIDEO

Fedez Leone viaggio | Dopo l’ultimo giorno di festeggiamenti a Gardaland per il compleanno della moglie Chiara Ferragni, il rapper italiano Federico Lucia, (in arte Fedez) parte per la prima volta da solo con il figlio avuto dall’influencer, Leone Lucia Ferragni. Destinazione: Los Angeles.

#ChiaraLand: ecco l’ultima trovata di Chiara Ferragni per festeggiare il suo compleanno | VIDEO

Lunedì 20 maggio Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto e numerosissime Stories in cui è ritratto all’aeroporto con Leone sulle spalle. “Lello & Papà, il nostro primo viaggio da soli, destinazione Los Angeles”, si legge in uno dei post.

Il viaggio è stato interamente documentato nelle Storie Instagram del rapper. Qui, vediamo padre e figlio giocare insieme all’aeroporto e poi dentro l’aereo, rigorosamente in prima classe. Fra i giochi improvvisati dal cantante, che nel ruolo di papà sembra trovarsi decisamente a suo agio, il “Lello Potter” che consiste nell’accendere e spegnere la luce della cabina dando al bimbo l’impressione di essere lui a farlo con un semplice colpo di braccio.

Nonostante le 12 ore di volo, padre e figlio sembrano essere arrivati a destinazione in ottima forma. E Chiara? L’imprenditrice digitale li raggiungerà presto nella città californiana, dopo la tappa di Cannes.

Insomma, una vita in viaggio.

Chiara Ferragni affitta Gardaland per festeggiare il compleanno: ma quanto ha speso?