“Terroni votatemi”: a Bologna spuntano finti manifesti elettorali di Salvini e Di Maio

Europee Bologna manifesti Salvini Di Maio | A Bologna, affissi su alcune bacheche destinate alla campagna elettorale per le elezioni europee, sono comparsi finti manifesti raffiguranti i volti di Matteo Salvini e di Luigi Di Maio.

Il ministro dell’Interno, capolista della Lega in tutte e cinque le circoscrizioni italiane, viene ritratto con la scritta “Più armi nelle scuole” e “Terroni votatemi”.

Quanto al leader pentastellato, il suo volto è invece associato alla frase “Onesti quando ci pare”.

Si tratta di finti manifesti i cui realizzatori restano per il momento ignoti ma che non hanno nulla a che vedere con la campagna elettorale per le Europee dei due vicepremier. In basso a destra, poi, si legge l’hashtag: #catigat.

I fotomontaggi sono stati notati dalla Digos che sta indagando sulla vicenda.

Elezioni europee 2019: i candidati e le liste in Italia, partito per partito

Elezioni europee: tutti i candidati della Lega, circoscrizione per circoscrizione

Elezioni europee 2019: come si vota | La guida al voto di TPI

• Elezioni europee: tutti i candidati della Lega, circoscrizione per circoscrizione

• Elezioni europee: tutti i candidati del Partito Democratico, circoscrizione per circoscrizione

• Elezioni europee: tutti i candidati del Movimento Cinque Stelle, circoscrizione per circoscrizione

• Elezioni europee: tutti i candidati di Forza Italia, circoscrizione per circoscrizione

• Elezioni europee: tutti i candidati di +Europa, circoscrizione per circoscrizione

• Elezioni europee: tutti i candidati di Europa Verde (Possibile e Verdi), circoscrizione per circoscrizione

• Elezioni europee: tutti i candidati della Sinistra, circoscrizione per circoscrizione

• Elezioni europee: tutti i candidati di Fratelli d’Italia, circoscrizione per circoscrizione

• Europee 2019, tutti i candidati del Partito comunista per circoscrizione

• Europee 2019, tutti i candidati di CasaPound per circoscrizione

• Europee 2019, tutti i candidati dei Popolari per l’Italia per circoscrizione