Estrazione Million Day oggi 21 maggio 2019 | Diretta | Live | Lotto | Numeri vincenti

ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 21 MAGGIO LIVE – Nuovo giorno e nuova opportunità per tanti appassionati, tramite le estrazioni, di tentare la fortuna. Con il Lotto, certo, ma anche con il Million Day. Un gioco che appassiona milioni di italiani, che sperano di trovare la cinquina dei numeri vincenti e sbancare. Quale saranno i numeri vincenti di oggi?

TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quella di oggi, martedì 21 maggio 2019, LIVE:

ESTRAZIONI MILLION DAY OGGI 21 MAGGIO LIVE – AGGIORNAMENTO ALLE ORE 19

Ecco la cinquina vincente estratta oggi:

2 – 7 – 32 – 48 – 50

Estrazioni Million Day oggi 21 maggio 2019 | L’archivio

TPI tiene per voi un archivio con tutte le estrazioni del Million Day delle ultime settimane. Un modo per controllare le vostre eventuali vincite anche qualche giorno dopo il concorso.

Al link sottostante trovate l’archivio.

Million Day, l’ultima estrazione e l’archivio dei giorni precedenti

Come si gioca

Cos’è Million Day? Si tratta di un gioco a cadenza giornaliera (si gioca alle ore 19) in cui è possibile vincere fino a 1 milione di euro. Si gioca puntando 1 euro (quota fissa) su 5 numeri (su un totale di 55). Si può giocare tutti i giorni fino alle ore 18.45 per l’estrazione del giorno e dalle ore 19.15 in poi per quella del giorno successivo.

Il montepremi varia a seconda di quanti numeri vengono indovinati.

Estrazione Million Day oggi 21 maggio 2019 | Gioca responsabile

Il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. Gioca responsabilmente. Se hai problemi con il gioco d’azzardo o hai bisogno di consulenza per problemi di questo tipo, puoi contattare Giocoresponsabile.

Come? Da telefono fisso e cellulare al numero verde gratuito 800 921 121 da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 12.00 attraverso il portale www.giocaresponsabile.it sempre.

